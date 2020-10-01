Дитина охоче йде на заняття до школи, проте оцінки приносить додому не найкращі. Головна задача у такому випадку – знайти справжню причину.

Часто буває, що погані оцінки в щоденнику викликані тим, що дитина не знаходить спільної мови з вчителем і вважає предмет нецікавим або відчуває напругу у відносинах з батьками чи однокласниками. Про це повідомило видання tochka.net.

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Не сварити за погані оцінки

Потрібно спокійно розібратися в ситуації та поговорити з дитиною. Крім цього піти в школу і поговорити з класним керівником, учителем та директором. Краще звернути увагу на поведінку дитини та не придавати великого значення оцінкам. Пояснити, що важливі саме знання, а не оцінки.

Знайти вподобання

Варто допомогти дитині знайти сферу, яка їй буде цікава, і допомогти в ній розвиватися.



Навчання дітей / Фото Getty Images

Хороші відносини всередині сім'ї

Щоб допомогти дитині вчитися, потрібно показати, що потрібно вміти також і розслаблятися. Тому що саме відпочинок допомагає відновити сили. Дитина має знати, що сім'я її любить і допоможе в будь-якій кризовій ситуації.

Вміти слухати

Часто школярі замикаються в собі тому, що у батьків немає часу поговорити і вислухати. Варто не забувати виділяти час для розмови з дитиною. Або у випадку завантаженості, попросити перенести розмову на більш зручний час.

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Навчай та навчайся

Варто розповідати дитині про своє шкільне життя, як відбувалося вивчення конкретних тем. Нехай школяр пояснить тобі правило, перекаже історію або розповість формулу.