Перші дні дитини в новій сім’ї можуть стати великим стресом, адже це нова обстановка та нові люди. Психологи рекомендують батькам-усиновителям поставитися до малечі дбайливо та уважно і якийсь час провести у вузькому сімейному колі, щоб дитина освоїлася.

Тому Благодійний фонд "Рідні" разом з журналістами 24 каналу підібрав для вас корисні поради, що повинні зробити батьки для дитини після всиновлення.

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Як довго дитина буде звикати до нової сім’ї

За словами психологині Благодійного фонду "Рідні" Христини Ясінської, з моменту знайомства дитини з усиновителями починається процес адаптації – пристосування і звикання до нової обстановки.

Спочатку малечі буде важко до всього звикнути і тут не варто батькам поспішати. Процес адаптації дитини має свої особливості, і зазвичай включає в себе чотири основних етапи:

"Знайомство"

На цьому етапі відносини між батьками і дитиною зазвичай забарвлені великим взаємним інтересом, очікуваннями, є ідеалізованим як з боку дитини, так і з боку дорослих. Всі прагнуть сподобатися один одному і показати себе з хорошого боку.

"Вже не гість"

Це другий етап адаптації, для якого характерна криза взаємовідносин в новій сім'ї.

"Поведінка дитини може погіршується, а дорослі будуть у відчай. Але це закономірний процес, і в більшості випадків він свідчить про те, що відносини в родині розвиваються правильно", – наголошує психологиня фонду.

"Вживання"

На цьому етапі, пройшовши через труднощі кризового періоду, батьки набагато краще розуміють проблеми малюка. Вони знаходять підхід до всиновленої дитини, добре вивчають його сильні і слабкі сторони.

"Стабілізація"

Четвертий етап адаптації характеризується задоволеністю від сімейного життя. В цей час дитина спокійна за себе і за своє майбутнє, хоча його може турбувати доля кровних батьків і інші проблеми.

Психологиня Благодійного фонду "Рідні" вважає, що саме на цьому етапі нова сім'я зі всиновленою дитиною починає функціонувати як звичайна сім'я.

Які вікові кризи переживатиме дитина в новій сім’ї

Під час входження дитини до нової сім’ї, в малечі можуть виникнути кризи на різних етапах життя. Христина Ясінська запевняє, що зазвичай частина дітей стає в цей час важковиховуваною, вступає у гострі конфлікти з оточенням, зазнає хворобливих переживань тощо.

Як у дітей проявляється кризовий період? Дитина трьох років на якийсь час може стати впертою, вередливою і неконтрольованою. У 7-річному віці на певний проміжок часу у дітей порушується психічна рівновага, спостерігається нестійкість волі, настрою тощо.



Процес адаптації може бути довгий / Фото resfeber

Вже у тринадцятирічного підлітка може під час кризи знизитися працездатність, погіршиться успішність у школі.

"Ці кризові стани характеризуються підвищеною небезпекою розриву відносин з дитиною і також вимагають пильної уваги служб супроводу", – додає психологиня.

Чи обов’язково в дитини змінюється власне прізвище на прізвище усиновлювачів

Юристи у коментарях 24 каналу розповіли, чи варто дитині змінювати прізвище та ім’я після всиновлення.

Як відбувається зміна прізвища, імені та по-батькові дитини при усиновленні:

Всиновителі подають в суд заяву про усиновлення, в якій повинно міститися клопотання про зміну прізвища, імені та по-батькові дитини. Суд робить позначку про зміну прізвища, імені та по-батькові усиновленої дитини або повнолітньої особи в рішенні про усиновлення. На підставі рішення суду про усиновлення до актового запису про народження дитини або повнолітньої особи ДРАЦС вносить відповідні зміни і видає нове свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження, видане раніше, анулюється.

Якщо усиновителі – чоловік і дружина. Тоді змінюються прізвище та по-батькові дитини. За заявою усиновителів також може бути змінено ім'я дитини. Для цього необхідна згода дитини (відповідно до її віку).

Якщо усиновитель один. По-батькові дитини змінюється, якщо усиновитель записується батьком дитини. Якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім'я та по-батькові можуть бути змінені за заявою усиновителя та усиновленої особи.

Проте, якщо усиновлення скасовується або визнається недійсним, дитина має право відновити своє прізвище, ім'я та по-батькові, які вона мала до усиновлення.



Знайомство з дитиною / Фото lexinform

На які виплати можуть розраховувати батьки-усиновителі

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення.

Якщо усиновлювачами є подружжя то виплата призначається одному з них на їх розсуд.

Які документи для цього потрібні:

заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя — одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

копія рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Чи можуть біологічні батьки дитини подати до суду та забрати дитину в усиновлювачів? За словами юристів, не можуть, оскільки з моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та дитиною, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами.

Чи може дитина після 18 років відмовитися від всиновлення? Не може, оскільки рішення суду про усиновлення набрало законної сили.

Як влаштувати всиновлену дитину в садок чи школу? Після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитина втрачає статус дитини-сироти. Тому влаштування усиновленої дитини у дитячий садочок чи школу відбувається на загальних засадах.

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Чи варто приховувати від дитини правду про всиновлення

"Багато усиновлених дітей відчувають "тривожну самотність". Джерелом таких виснажливих почуттів як занедбаність, відкидання, сором і провина є незнання свого походження і причин свого всиновлення. Дітей завжди хвилює питання, хто їх біологічні батьки, чому вони їх залишили, чи зможуть вони з ними коли-небудь побачитися", – вважає психологиня Благодійного фонду "Рідні".

Батьки усиновителі постійно стикаються з дилемою розповідати правду чи ні, зважуючи численні "за" і "проти". Часто вони приймають рішення не зізнаватися, аби захистити дитину від болю і страждань.

Психологиня стверджує, що насправді батьки-усиновителі у такому випадку створюють ситуацію, в якій дитина починає відчувати брак довіри до членів своєї нової сім'ї. Коли дитина дізнається правду, яку його усиновителі знали, але приховували від нього, вона починає замислюватися про те, що ще з того, що вони йому говорили, було брехнею.

Батьки-усиновителі повинні розповісти дитині про його минуле так, щоб це допомогло розумінню, вирішенню і зціленню. Готуючись прийняти в свою сім'ю дитину, усиновителі повинні також вирішити, яку позицію вони займають в суперечці про таємниці усиновлення.



Розкажіть дитину правду про всиновлення / Фото learning

Коли почати складну розмову? Важко сказати, коли варто розповісти дитині всю правду. Але психологи вважають, що затягувати з цією розмовою теж не варто. Краще всього зробити це якомога раніше. В іншому випадку вийде, що всі роки стосунки в сім'ї були побудовані на брехні. І чим швидше ви відкриєте всі секрети, тим чесніше й довірливіше стануть ваші взаємини з дитиною.

Як про це сказати? Можливо, розмову варто почати з розповіді про те, як діти з'являються на світ, і чим процес народження відрізняється від усиновлення. Добре, якщо ви будете робити це в грі, із залученням життєвих ситуацій або сюжетів знайомих мультфільмів. Якщо ви не знаєте, як це зробити, вам не вдається знайти підхід чи долає почуття страху, то спробуйте звернутися по допомогу до дитячого психолога.

Довідка. Загалом в Україні близько 6 тисяч дітей чекають на свою сім'ю. Після кожної програми Благодійний фонд "Рідні" розповідатиме про дітей, які є у списку тих, хто підлягає усиновленню.



Про діяльність фонду ви можете дізнатися за номером гарячої лінії 0 800 300 484 та на сайті Благодійного фонду "Рідні".