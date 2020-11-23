Причин, чому дитина не хоче робити домашнє завдання, багато. Це може бути як банальна перевтома, так і психологічна проблема.

Лінь

Поняття містить безліч аспектів: нудьгу, неорганізованість, відсутність звички трудитися, нерозуміння відповідальності за свої дії. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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Розібратися, що саме змушує дитину лінуватися, вкрай складно. Все зводиться до того, що винні батьки. Саме вони не прищепили дітям навичку виконання рутинних завдань.

Що робити батькам

► Не сварити дитину за лінь, аби не викликати відторгнення від домашніх завдань.

► Пояснити, що зайнятість дорослих – це робота, за яку вони отримують гроші. А у дітей зайнятістю вважається навчання, а виконання домашнього завдання – її важлива частина.



Виконання домашнього завдання / Фото This Lady Blogs​

► Залучати дітей до роботи по дому. Доручіть завдання, які вони дійсно можуть виконати, і ненав'язливо контролюйте їх виконання.

► Можна обговорити санкції за лінь. Якщо дитина успішно справляється з навчанням, то отримує можливість відпочити, погуляти, пограти в ігри на комп'ютері чи смартфоні. Якщо немає, позбавляється усіх бонусів.

Страх

Попри постійні реформи, сучасна освітня система використовує всі ті ж інструменти тиску на учня, що і раніше – залякування, шантаж оцінками, докори за низьку успішність.

Якщо батьки ще й вдома лають за низьку успішність, то поступово все, що пов'язано з навчанням, починає викликати стрес. У тотальному тиску дитина відмовляється робити уроки.

Що робити батькам

► Переконатися, що в школі дитину не залякують і не шантажують оцінками. Якщо вчитель дозволяє собі публічно вичитувати учнів за помилки, потрібно вжити заходів або перевести дитину в інший клас.

► Не сварити за погані оцінки. Всьому є причина і завдання батьків – знайти її. Можливо, дитині складна шкільна програма, тому їй потрібен репетитор. Може, соромиться відповідати на запитання вчителя, тоді треба налагодити між ними контакт.

► Не кричати на дитину під час виконання домашніх завдань. Іноді дуже складно щоразу пояснювати одне й те ж елементарне правило, проте варто запастися терпінням. Поки дитина потребує батьківської допомоги, будьте їй помічником, а не наглядачем або контролером.

Привернення уваги

Буває, що дитина влаштовує істерики, бо не хоче робити уроки на самоті. З мамою або татом – охоче і швидко. Сама – довго, важко. Таким чином дитина привертає до себе увагу.

Коли батьки приділяють дитині мало часу, то виконання домашнього завдання стає, чи не єдиною можливість побути удвох. Припинення цього "ритуалу близькості" сприймається трагічно.

Що робити батькам

► Якщо з першого класу ви допомагали дитині робити уроки, то різко кидати не можна. Спочатку дайте їй самостійно виконувати легкі завдання. Потім переходьте до складніших. "Відлучення" від батьківської допомоги має відбуватися поступово – протягом декількох місяців.

► Самостійне виконання дитиною уроків не означає, що тепер їй зовсім не потрібно приділяти увагу протягом дня. Навпаки, якщо вона зробила все швидко, то має право розраховувати на спільну прогулянку ввечері або сімейний перегляд фільму.



Виконання домашнього завдання з батьками / Фото Mom.com

Нерозуміння значення домашніх завдань в освітньому процесі

Те, що дорослим здається очевидним, може бути закритим для розуміння дітям. Малеча органічно вбудовується в середу, але при цьому може абсолютно не ставити питання "чому" і "навіщо".

Проте в певний момент допитливий розум дитини може збунтуватися: "А чому я повинна вдома щось робити?". Якщо дорослі не зможуть обґрунтувати важливість уроків, то зіткнуться з небажанням їх робити.

Що робити батькам

► Повторення – мати навчання. Ця приказка дає вичерпну відповідь, навіщо взагалі вдома відкривати підручники.

► Домашні завдання виробляють у дитини відповідальне ставлення до навчання, організованість і уважність.

► Роблячи уроки, дитина має можливість глибше зануритися в тему, знайти додаткову інформацію, а також зрозуміти те, що не розчула або не зрозуміла в класі.

Вибіркове ставлення до уроків

Якщо дитина не хоче робити певні уроки, а решта робить із задоволенням, то причина криється в тому, що їй не цікаві окремі предмети.

Що робити батькам

► Не змушувати дитину-гуманітарія зубрити теореми й логарифми. Навіть якщо вона їх вивчить, то забуде на наступний день.

► Не вимагати від дитини з математичним складом розуму писати твори витіюватим стилем, щоб заробити додаткові бали від захопленого вчителя.



Не змушувати дитину / Фото Parents​

► Золота середина – поглиблено вивчати цікаві предмети й при цьому виконувати достатній мінімум по всім іншим. Якщо ви дасте дитині можливість перейти на такий формат навчання, то проблем з уроками не буде.

Невпевненість в собі

Дитина буває настільки залякана правилами й заборонами, що просто боїться робити уроки. Якщо вчитель щедро розмальовує червоною пастою зошити, не скупиться на емоційні висловлювання на кшталт "Будь уважним!" або "Переробити!", то в учня з'явиться страх припуститися помилки.

Вимогливі педагоги пильно стежать за кількістю клітинок у відступи й довжиною тире, при цьому не звертають уваги на те, що завдання виконане правильно. Це демотивує, викликає дискомфорт і невпевненість у власних силах.

Що робити батькам

► Пояснити дитині, що дії вчителя демонструють лише його особисту позицію, а не об'єктивну картину знань. Тому всі зауваження потрібно сприймати з поправкою на темперамент і настрій.

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► Не фокусуватися на дрібних помилках (оформлення, виправлення, відступи), А сконцентруватися на правильності виконання завдань.

► Поговорити з вчителем, розказати про переживання дитини, нехай буде м'якшим хоча б якийсь час.