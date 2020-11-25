Батьки-екстраверти часто турбуються з приводу того, що їх малеча замкнута. Проте поведінка дітей-інтровертів пов'язана з їх вродженим темпераментом. Ця риса є генетично обумовленою і в майбутньому не зміниться. Чим більше батьки прийматимуть дитину такою, якою вона є, тим щасливішою буде.

Декілька моментів варто усвідомити батькам, якщо їх дитина інтроверт. Про це розповіло видання "Розвиток дитини".

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► Немає нічого ненормального, щоб бути інтровертом

Багато успішних бізнесменів і людей мистецтва інтроверти: Білл Гейтс, Альберт Ейнштейн, Джоан Роулінг, Одрі Хепбер, Кіану Рівз та інші.

► Дитина не припинить бути інтровертом

Американський психолог Марті Лейні, який є автором книги "Непереможний інтроверт", повідомив, що інтровертність і екстравертність обумовлені генетично. Хоч батькам належить велика роль у розвитку темпераменту дитини. Крім того, мозок інтроверта відрізняється від мозку екстраверта.



Не припинить бути інтровертом / Фото Kiddipedia​

► Дитина повільно звикає до нових людей і ситуацій – це нормально

Інтроверти часто почуваються пригнічено або схвильовано в нових обставинах чи в присутності нових людей.

Якщо перебуваєте у великій компанії, не чекайте, що дитина відразу ж почне знаходити контакт з іншими дітьми. Як варіант, можна приходити раніше, щоб дитина мала час звикнути й відчути себе комфортно в цьому місці.

Ще можна дозволити дитині відійти на зручну для неї відстань, де вона почуватиметься в безпеці, й дати можливість декілька хвилин поспостерігати за тим, що відбувається. Це допоможе їй адаптуватися.

Якщо ні перший, ні другий варіант не можна реалізувати, заздалегідь обговоріть із дитиною майбутню подію. Розкажіть, хто туди прийде, що там відбуватиметься і що їй варто зробити, якщо вона відчує дискомфорт.

► Спілкування забирає енергію в дитини-інтроверта

Спілкування може втомлювати як екстравертів, так й інтровертів. Однак інтроверти переносять це гірше. Старшу дитину можна навчити йти в спокійне місце або на вулицю, коли вона відчує втому від спілкування.



Йти у спокійне місце / Фото Bullfrag​

Якщо дитина ще маленька, вона може не помітити дискомфорту. Саме тому батькам доведеться стежити, коли в малюка з'являться ознаки втоми.

► Спроби завести друзів можуть змусити інтроверта нервувати

Коли ваша дитина намагається завести друзів, вам необхідно дати їй позитивне підкріплення. Скажіть: "Учора я бачила, як ти познайомився з тим хлопчиком. Я знаю, як тобі було важко, я пишаюся тобою".

► Дитина може мати унікальні інтереси

Дайте дитині змогу рухатися за її інтересами. Часто дітям-інтровертам більше до вподоби заняття у музичній або художній школі. Займаючись улюбленою справою, дитина відчуває щастя й упевненість у собі.



Розвиток талантів / Фото LiveAbout​

Крім цього заняття дають дитині змогу спілкуватися з іншими дітьми, котрі мають схожі інтереси та можливо, схожий темперамент.

► Повідомте вчителя про те, що ваша дитина – інтроверт

Деякі вчителі помилково вважають, що дитина мовчить на уроках, бо їй не цікаво або вона неуважна. Діти-інтроверти, навпаки, можуть бути дуже уважними, але не брати активної участі в обговоренні, – вони просто слухають.

► Допоможіть виявити себе

Слухайте, ставте запитання, аби мотивувати говорити. Багатьом інтровертам, як дітям, так і дорослим важко висловлювати свої думки вголос. Інтроверти живуть своїм внутрішнім життям, тому їм потрібен хтось, хто допоможе себе виявити.

► Дитина-інтроверт може не звертатися по допомогу

Інтроверти схильні приховувати свої проблеми. Ваша дитина може не обговорювати з вами свої проблеми, навіть якщо вона хоче отримати від вас допомогу чи пораду. Ставте дитині запитання, уважно слухайте її. Проте не будьте нав'язливими з розпитуваннями.

► Дитина-інтроверт не обов'язково сором'язлива

Слово "сором'язливий" має негативне значення. Якщо ваша дитина чує це слово досить часто, вона схильна думати, що її дискомфорт від присутності інших людей – це постійне відчуття, яке вона ніколи не зможе контролювати.

► Може бути лише декілька близьких друзів, і це нормально

Інтроверти прагнуть встановити глибокі взаємини, а не знайти якомога більше друзів. Вони вважають за краще спілкуватися у вузькому колі й зазвичай не воліють стати популярними.

► Дитина прагне багато часу проводити на самоті

Усе, що витягує дитину з її внутрішнього світу, – школа, друзі, нові заняття – стомлює її. Не ображайтеся й не думайте, що вона не хоче проводити час у родинному колі, бажаючи побути наодинці. Найімовірніше, коли вона відновить сили, то знову проводитиме з вами час.

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► Дитина-інтроверт – це справжній скарб

Вам необхідно не просто приймати дитину такою, якою вона є, а й цінувати її особливості. Діти-інтроверти часто добрі, вдумливі й цілеспрямовані. Вони бувають чудовими співрозмовниками, перебуваючи в комфортних умовах.