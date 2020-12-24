Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, яким встановлено інвалідність.

Документ передбачає дозвіл на життя у прийомних сім'ях після 18 років. Про це повідомили на офіційному сайті Офісу президента України.

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Після набуття чинності закону діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування або яким встановлено інвалідність, за їх вибором матимуть можливість продовжувати проживати у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу – до досягнення ними 23-річного віку.

При цьому незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Документ набуде чинності на наступний день після його опублікування.