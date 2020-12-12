Знання своїх прав дасть змогу дитині сформувати особисті фізичні та психологічні кордони. А також навчить відстоювати власне право та уникати неприємних ситуацій.

Видання 4mamas-club підготувало поради щодо прав дитини. Батькам варто їх усі обговорити з малечею та пояснити так, щоб вона їх зрозуміла.

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Не батьки, а інші дорослі не мають права:

Змушувати мене піти чи поїхати з ними, навіть якщо я знаю цих дорослих.

Вимагати розповісти, де батьки зберігають ключі, цінні речі, гроші.

Змушувати розповісти, коли батьків немає вдома чи який у них графік роботи.

Змушувати мене сходити до крамниці, віднести їх пакети, показати дорогу.

Псувати мої речі та брати їх без мого дозволу.

Чіпати мене, торкатися або бити.

Затримувати мене з будь-якої причини, навіть якщо це охоронець у магазині.

Що робити у такій ситуації:

► Зателефонувати батькам та розповісти про ситуацію.

► Просити викликати батьків, якщо мене затримали. Нікуди не йти з незнайомцями, навіть якщо це поліція.

► Голосно кричати, привертати увагу інших, якщо людина не відстає, чіпає мене, тягне, не реагує на мої слова.

Під час перебування поза домом ніхто не має права:

Вимагати, щоб я виніс з дому іграшки, воду, їжу чи гроші.

Виганяти з ігрового майданчика, навіть якщо він у дворі іншого будинку.

Ображати мене та моїх рідних.

Змушувати мене робити те, що загрожує моєму здоров’ю та життю.

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У такій ситуації треба:

► Розповісти про все батькам.