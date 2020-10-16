Думки батьків щодо того, з якого віку дітям можна включати мультфільми, часто розходяться. З одного боку, якщо не дозувати час перегляду, можна зіпсувати дитині зір. З іншого боку, до 3 років мозок дитини вбирає інформацію і фіксує її в підсвідомості.

1 рік

Це вік, коли дитина активно вчиться говорити та правильно вимовляти слова. Тому логопеди не рекомендують дивитися мультфільми іноземними мовами. Винятком можуть бути тільки ті сім'ї, де з дитиною з народження розмовляють двома мовами. Про це повідомило видання Мой ребенок.

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Також батькам потрібно враховувати особливості сприйняття дітей в цьому віці. У рік вони трошки неуважні, а також їм складно концентруватися одразу на декількох предметах.

Вибирайте мультфільми з великими картинками, де буде 1 – 2 герої. Дуже добре діти в цьому віці сприймають пісеньки, вірші, звуки тварин. Дивіться мультики з малюком, співайте разом з героями пісні, спонукаючи малюка повторювати за вами і героями.

2 – 3 роки

Починаючи з 2 років дітей дуже цікавить телевізор, особливо, якщо його часто дивляться дорослі. Тут важливо знати: діти можуть дивитися, але не розуміти, що відбувається на екрані, тому необхідно вибрати правильний сюжет.

Батькам потрібно бути поряд з дитиною під час перегляду, а після обговорити дії головного героя, дати пояснення незрозумілих моментів.

Потрібно обирати мультфільми з правильними взаєминами. Герої повинні бути позитивними, добрими, справедливими та готовими прийти на допомогу. Дитина завжди асоціює себе з улюбленим персонажем.



Діти та мультфільми / Фото AskOpinion​

Можна дивитися мультфільми іноземними мовами. Проте сюжет, діалоги, слова мають бути найпростішими. Такі, які дитина чує щодня: вітання, прощання, цифри, предмети побуту. Обирайте різнопланові мультфільми. Нехай один буде з машинками, інший – з тваринами, третій – з людьми.

4 – 7 років

Дитина вже починає сприймати соціальні відносини: дружбу, любов, шлюб, вірність, боротьбу добра зі злом, допомогу в біді, життя і смерть. Дітям подобається впізнавати себе в героях, з якими відбуваються незвичайні пригоди.

Малюки вже готові допомагати персонажам, тому розвиваючі мультфільми для цього віку мають містити прямі звернення до глядача: "Порахуй", "Знайди правильну фігуру", "Скільки буде", "Скажи англійською". Ідеально підходять для цього віку інтерактивні мультфільми-ігри.

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У 6 – 7 років діти вже чітко відокремлюють вигадка від реальності, розуміють гумор – за умови, що батьки до цього віку обговорювали з малюками переглянуті сюжети. Тому вже можна дивитися новинки в кінотеатрах, але уникайте мультфільмів з агресією і жорстокістю.

Тривалість перегляду:

У віці 1 – 2 роки перегляд потрібно скоротити до мінімуму – 5 – 10 хвилин в день.

Діти 2 – 4 років можуть проводити біля телевізора 10 – 30 хвилин в день.

Молодші школярі – 30 хвилин в день або 1 – 1,5 години 2 – 3 рази на тиждень.

Також психологи і окулісти не перестають нагадувати, що дітям до 7 років вкрай небажано дивитися мультфільми в 3D-якості, а дітям до 4 років це категорично заборонено.