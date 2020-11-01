Італійський фотограф Габріеле Галімберті відвідував дітей в різних країнах світу, щоб зробити кадри з їх найціннішим скарбом – іграшками.

Від Техасу до Індії, Малаві, Китаю, Ісландії, Марокко та Фіджі – Галімберті зафіксував спонтанну та природну радість дітей. Про це розповіло видання Bored Panda.

Важливо Війна та мирне дитинство: шокуючі фото, які демонструють дві сторони людства

Неважливо, чи були у дітей справжні автопарки мініатюрних машин чи одна мавпа. Гордість, яку вони мали, спонукала до роздумів.

Я розпочав цей проєкт майже випадково. Перше фото, яке зробив для цієї серії, було в Тоскані – це те, де дівчинка і корови на фоні. Це була донька одного з моїх найкращих друзів, який попросив зробити фото. Я прийшов до них додому в момент, коли дівчинка гралася з коровами,

– пригадав Габріеле Галімберті.

"Я попросив її позувати разом зі своїми іграшками та з коровами на фоні. Тоді мені дуже сподобався результат", – додав Галімберті.



Перша робота фотографа / Фото Bored Panda

Чоловік зазначив, що через кілька місяців у нього з'явилася можливість розпочати навколосвітню подорож. Тоді він вирішив робити такі ж кадри у кожній країні, яку збирався відвідати.

Цікаво У мене не було жодного фото з бабусею і дідусем: вражаючі кадри людей похилого віку з онуками

На фото діти виглядають комфортно і розслаблено, бо Галімберті знайшов час, аби заслужити їхню довіру. Він витрачав по декілька годин для знайомства з малечею перед тим, як дістати камеру.

Дивіться більше фото робіт Габріеле Галімберті: