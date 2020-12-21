Білінгвізм, тобто двомовність – це вільне володіння двома мовами. Людина добре знає обидві, розуміє їх та активно використовує.

Білінгвізм відрізняється від звичайного знання іноземної мови. Діти-білінгви починають говорити та думати одразу двома мовами. Вони можуть висловлювати свої почуття однаково добре будь-якою з них. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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Оптимальним віком для вивчення двох мов вважається від 3 до 15 років. Проте чим раніше почати, тим краще.

Як формується білінгвізм

Двомовність виникає через світову міграцію. Люди переїжджають в інші країни та привозять або народжують там дітей. Молодше покоління швидко вивчає незнайому раніше мову.

Крім цього ще один фактор формування двомовності – сім'я. Якщо у мами й тата малюка різні рідні мови, то він успішно вивчить обидві.



У мами й тата різні рідні мови / Фото Проєкт "Змішані"

Плюси двомовності

► Дитина, яка добре знає 2 мови, матиме в майбутньому переваги на ринку праці. Білінгвів охоче беруть на престижні роботи, вони більше заробляють, ніж співробітники, які просто знають одну з іноземних мов.

► Білінгви відрізняються когнітивною гнучкістю. Їх мозок звик моментально перемикатися між мовами, тому його когнітивні функції розвинені на вищому рівні: краща пам'ять, швидше сприйняття та обробка інформації, покращена здатність приймати правильні рішення в критичних обставинах.

► Незалежно від типу білінгвізму, надзусиль для вивчення мови не буде потрібно. При міграційному типі допоможе мовне середовище, при побутовому – природне навчання.

► Діти-білінгви комфортно почувають себе в суспільстві тих, з ким розмовляють однією мовою. Вони можуть висловити свої думки та почуття, продемонструвати знання, дружньо пожартувати.

► Знаючи 2 мови, дитина з легкістю вивчить третю. Здатність до іноземних мов дітей-білінгвів підтверджена численними дослідженнями.

Мінуси двомовності

► Для занурення в мовне середовище необхідно читати книги, дивитися фільми, різноманітні програми, слухати музику та спілкуватися з носіями мови. Потрібно зібрати відповідну бібліотеку, знайти співрозмовників або вчителів, які допоможуть відшліфувати усне і письмове спілкування.

► Згідно з дослідженнями, словниковий запас у тих, хто володіє однією мовою ширший, ніж у білінгвів. Проте це можна виправити – спеціальні заняття, ігри, література допоможуть заповнити прогалини.

► Якщо, наприклад, тато володіє іспанською, а мама – англійською, то дитина буде асоціювати мову з батьками. Він може вороже сприйняти спробу мами звернутися до нього іспанською, навіть якщо цього вимагає ситуація.

Як виростити дитину-білінгва

Почати варто зі збільшення кількості джерела іноземної лексики. Це можуть бути книги, фільми, спілкування з іншими людьми на мові, що вивчається, навчання, подорожі та навіть комп'ютерні ігри. Варто, щоб на перших етапах мови було якомога більше.

Наприклад, дитина може вчити англійську за допомогою: мами (носія мови), книг, уроків в школі, музики, літератури.



Навчання / Фото TV6 News

Дитина вже знає мову, проте варто продовжувати розширювати словниковий запас. Для цього потрібно не просто прочитати книгу англійською, а й обговорити її та написати есе за мотивами сюжету.

Також досягти прогресу в побутовому вивченні мови можна за допомогою близьких. У людей з різних поколінь нерідко лексика відрізняється, і чим більше варіацій (діалектів, сленгу, професійних термінів, застарілих слів) буде доступно дитині, тим краще.

Використовуйте підхід "одна людина – одна мова" в змішаних сім'ях. Або "одна ситуація – одна мова" для міграційних сімей.

Систематизуйте знання за допомогою вчителя. Як би добре дитина не спілкувалася різними мовами, проте правила граматики та правопису краще засвоювати академічним способом.

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Якщо інтерес до однієї з мов поступово втрачається, мотивуйте дитину, наприклад, записавши на гурток, де будуть розмовляти виключно цією мовою. Поєднання хобі та навчання принесе хороший результат.