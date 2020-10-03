Через пандемію COVID-19 багато сімей зустрілися з дистанційною формою навчання. Деяким дітям може бути важко адаптуватися до змін, тому батькам важливо забезпечити правильну атмосферу для навчання.

Необхідно відштовхуватися від особливостей дитини, щоб допомогти облаштувати комфортну зону для навчання. Корисними порадами поділилося видання Huffpost.

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► Налаштуйте екран комп'ютера

Розміщення екрану є важливим для комфорту дитини, якщо вона проводить перед монітором кілька годин на день. Він повинен розташовуватися на рівні очей – приблизно на відстані 50 – 75 сантиметрів від обличчя.

Важливо правильно налаштувати освітлення, особливо якщо дитина буде проводити багато часу в чаті з вчителями і однокласниками.

► Переконайтеся, що стілець зручний

З цього пункту варто розпочати облаштування робочої зони. Важливо, щоб сидіння було зручним, а ноги при цьому торкалися підлоги. За словами психологів, це допомагає дітям емоційно відчувати себе заземленими і більш готовими до навчання.



Навчання вдома / Фото Getty Images

► Облаштуйте робочий куточок

Навчаючись вдома, дітям важко бути організованими. Важливо надати їм місце, де вони матимуть можливість зберігати своє шкільне приладдя. Він необов’язково має бути великим, але дитина там має самостійно організувати свої речі, як робила це в школі.

► Дозвольте дитині обирати

Якщо ви прикрашаєте куточок свого будинку, щоб він став робочим місцем вашої дитини, дайте їй право вибору. Нехай самостійно обере колір меблів або письмового приладдя. Запропонуйте повісити малюнки або плакати, які подобаються саме їй.

► Стежте за часом

Дотримання певного розпорядку дня може бути корисним для дітей у емоційному плані. Їм варто нагадувати про важливість перерв та фізичної активності. Також у розпорядок можна додати виконання вправ для зору, якщо дитина багато часу проводить біля комп'ютера.

► Мінімізуйте відволікаючі фактори

Важливо, щоб батьки створили для дитини простір, в кому вона не буде відволікатися на побутові домашні справи. Добре, якщо це буде робочий стіл та стілець в окремій кімнаті.

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Якщо такі умови облаштувати проблематично, спробуйте знайти компромісні варіанти – використовуйте навушники, обговоріть сімейні правила та зони, де потрібно підтримувати тишу.

Крім того, поговоріть зі своєю дитиною про те, що її відволікає. Запитайте також, що допомагає сконцентруватися та внесіть відповідні зміни.