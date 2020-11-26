Однією з актуальних проблем сьогодення є расизм. Батькам важливо вміти пояснити дитині тему дискримінації та соціальні привілеї.

Видання HuffPost зробило підбірку порад, які допоможуть дорослим просто та доступно пояснити малечі тему расизму.

Цікаво Батьківське виховання чи генетика: як з'являється дитяча жорстокість

Потрібно виховувати себе

Перед тим як почати говорити з дитиною, батькам необхідно самим переконатися, що вони розуміють поняття дискримінації та привілеїв. Тому важливо розібратися, як це працює в суспільстві.

Дорослим потрібно звикнути до змісту цієї розмови, щоб не відчувати дискомфорту, розповідаючи про різні раси.

Розмовляти про це ще з дитинства

Згідно з дослідженнями, малеча вже від 3 місяців може розпізнавати расові відмінності. Саме тому такі розмови можна починати з дитинства.



Розмовляти ще з дитинства / Фото Popsugar

Важливо прищепити дитині позитивне ставлення. Для цього варто демонструвати дітям іграшки та книги, які сприятимуть різноманіттю.

Якщо батьки не говоритимуть про расові відмінності та расизм, діти, швидше за все, сприйматимуть упереджені уявлення з боку однолітків та суспільства в цілому.

Складні речі у доступній формі

Маленькі діти можуть ще не знати слів "привілей" або "расизм", але вони можуть зрозуміти концепцію справедливості й несправедливості. Є доволі багато можливостей пояснити ці поняття з раннього віку.

Відомо, що до 3 років дитина вже починає усвідомлювати суспільні відмінності, наприклад, за кольором шкіри та іншими расовими характеристиками.

Якщо дитина якимось чином починає проявляти своє негативне ставлення, потрібно пояснити, що це несправедливе поводження з її боку. При цьому терміни, які вживають батьки, мають бути відповідними до віку, аби допомогти зрозуміти упередженість.



Пояснювати доступно / Фото COVID-19 HUB

Закріплюйте результати діями

Вивчення теми дискримінації чи расової нерівності не повинне залишатися тільки розмовою. Батьки повинні моделювати антирасистську поведінку у повсякденному житті.

Експерти рекомендують поговорити з дітьми про те, як вони будуть діяти при різних сценаріях. Наприклад, що скажуть, якщо почують, що член сім'ї говорить щось расистське. Або чи зроблять зауваження своєму другу, який негативно висловлюється про права іншої людини.

Обговорюйте книги та тогочасні новини

Для пояснення батьки можуть використовувати книги, документальні фільми, новини, відео на YouTube, акаунти в соціальних мережах.

Важливо Що потрібно знати про дитину-інтроверта: важливі особливості виховання

Не бійтеся про це говорити

Не переймайтеся тим, що можете відчувати себе незручно, чи скажете щось не так. Якщо ви будете чекати ідеального моменту, то ніколи не почнете про це говорити. Мовчання може створити порожнечу в розумінні дитини, яку заповнить хтось інший.