Дерек Пру набив тату, яке виглядає як родима пляма його сина. Так чоловік вирішив допомогти дитині подолати комплекси через зовнішність.

Коли батько з сином прийшли в басейн, Дерек помітив, що хлопчик відмовляється знімати футболку. Про це він розповів виданню Soo Today.

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Чоловік зазначив, що раніше син завжди пишався своєю родимою плямою, проте тепер почав намагатися її прикрити.

"Я подумав, що можливо він соромитися. Тому вирішив зробити собі таку ж "родиму пляму", щоб він не відчував себе "білою вороною", – пояснив Дерек Пру.



Дерек Пру з сином / Фото CTV News ​

Батько вважав, що за один сеанс майстер зможе набити тату. Проте Дереку довелося відвідати салон всього 9 разів, що сумарно понад 30 годин. Крім цього через розташування та розмір татуювання чоловікові довелося кілька разів вводити місцеву анестезію.

Дивіться відео: як батько набивав тату

Син нічого не знав про плани батька. Коли вони знову прийшли до басейну, хлопчик не хотів знімати футболку. Аж раптом він помітив, що у його батька тепер є така сама "родима пляма".

Дивіться відео: яка була реакція хлопчика на тату

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"Це дійсно вплинуло на його повсякденне життя, надаючи йому більше впевненості, даючи зрозуміти, що він не єдина людина з такою великою відміткою. Тепер це назавжди. Я щасливий, коли бачу його посмішку", — запевнив Дерек Пру.