Дослідження показало, що ті чоловіки, які більше залучені до догляду за своїми новонародженими дітьми, стикаються значно рідше з депресією. Для цього учені опитали батьків з понад 900 сімей, які мають низький рівень доходу.

Опитування проводили через місяць після народження дитини, а потім повторювали через різні інтервали до того, як дитині виповнився рік. Про це повідомили дослідники з каліфорнійського університету виданню Romper.

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"Ми виявили, що татусі, які доглядають за дитиною відразу ж після пологів, менш схильні до депресії протягом наступного року. Це важливо, бо передбачає, що якщо тати починають піклуватися про немовлят якомога раніше і частіше, то їхнє психологічне здоров’я і здоров’я цілої сім’ї стає кращим", – повідомили дослідники.

На що звертали увагу дослідники:

Час, який татусі проводили зі своєю дитиною.

Їхня впевненість і віра в себе як в одного з повноцінних батьків.

Здатність батька матеріально забезпечувати свою сім'ю.



Татусі з дітьми / Фото Kurier​

Виявилося, що всі ці фактори міцно пов’язані зі схильністю молодих татусів до депресії. Батьки, які проводили зі своїми новонародженими дітьми 4 дні або більше, набагато менше страждали від симптомів депресії.

Також кращі показники психологічного здоров’я продемонстрували більш впевнені в собі татусі і ті, хто міг стабільно забезпечувати сім’ю матеріально.

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За результатами дослідження психологи рекомендували приділити більше уваги створенню та вдосконаленню системи декретної відпустки та підтримки молодих батьків так, щоб татусі мали можливість проводити більше часу зі своїми дітьми із самого народження.