Пройшовши багато життєвех випробувань, літні люди накопичили унікальний досвід і знання, якими можуть поділитися. Подекуди саме їх поради додають сил та змушують не опускати руки.

• Думайте про важкі часи, як про погану погоду – вона також мине

Свою бабусю Агнету Валлет 15-річна Арден Флемінг називала своєю "найбільшою моделлю для наслідування". Розповіли у проєкті StoryCorps для TED.

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Агнета була донькою французьких емігрантів, яка виросла у Нью-Йорку. Вона пригадувала, що покинула навчання, щоб вийти заміж.

Середню освіту отримувала вже у нічній школі в момент, коли ростила 2 дітей. Пізніше вивчала мистецтво у коледжі, де професора вразила її рішучість, тому він рекомендував дівчину на отримання стипендії.



Важкі часи, мов погода / Фото Aging.com

Через багато років її онука попросила жінку про пораду. Ось що бабуся сказала: "Я хочу, щоб ти знала і пам’ятала. Твої 20-і роки – це роки високої турбулентності. Потім стане краще".

Ти так багато для себе хочеш, маєш так багато очікувань, так багато бажань, які хочеш здійснити. А також багато тривоги, як усе обернеться,

– розповіла Агнета Валлет.

"Дорослішання багато в чому схоже на погоду. Щоразу, коли ти потрапляєш у велику бурю і здається, що вона тебе накриє, пам’ятай, що все зміниться на краще, і вийде сонце", – додала Агнета Валлет.

• Черпайте натхнення від усіх людей, яких зустрічаєте

Білл Янз подорожував світом як журналіст. Разом з тим він писав колонки для Milwaukee Journal Sentinel про звичайних людей, які показали неймовірну хоробрість.



Черпати натхнення від людей / Фото Fort Myers Home Care

Коли Білл уже був на пенсії, то поділився зі своїм 14-річним онуком Яспером історіями з днів, коли він працював репортером. Дідусь розповідав про те, як майже впав зі слона у високу траву Індії, де ховався тигр, про повзання на животі, щоб уникнути кулі снайпера впродовж Боснійської війни.

Коли Яспер запитав його про людину, яка найбільше на нього вплинула, він пригадав місцевого хлопчика Едді, чию ногу ампутували через рак.

Що б з ним не трапилося, він ніколи не здавався. Якось я зателефонував Едді додому, а телефон дзвенів і дзвенів. Нарешті він підняв слухавку. Я сказав: "Едді, я вже хотів класти слухавку. Де ти?". Він відповів: "Білл, я був в іншій кімнаті. Біля мене не було милиць, тому я повз до телефона",

– пригадав Білл Янз.

Білл досі часто думає про цю розмову: "Він був молодим хлопцем, але навчив старого чоловіка не здаватися. Іноді хочеться здатися і зайнятися чимось іншим, проте саме він допомагає мені не робити цього".

• Любіть свою роботу

Своєю життєвою мудрістю 59-річної Евелін Траузер ділилася з 16-річним онуком Торрі Новксом. Жінка працювала на автозаводах.

"Моя порада кожному в моїй родині: навчіться дбати про себе. Не будьте залежними ні від кого, щоб отримати будь-що", – заявила Евелін Траузер.



Любити свою роботу / Фото Saga

Вона спростувала уявлення про те, що її робота була невеселою: "Я любила працювати. Веселою чи ні роботу роблять люди, з якими ви працюєте. Значення мають люди".

• Знайдіть наставників, які вестимуть вас і кидатимуть виклик

Аллен Еберт, якому 73 роки, також пригадав свою роботу, коли розповідав про життя 15-річному онуку Ісаї. Спочатку чоловік працював зварювальником на автозаводі. І саме цей досвід допоміг йому при вступі у медичну школу.

"Якщо ви розумієте, як щось працює, то коли це щось ламається, ви знаєте, що шукати і як це виправити. Навіть тіло – це механізм", – повідомив Еберт.

Аллен таки став лікарем. Коли він розповідав онукові про свій досвід роботи медиком, радив йому одну річ – шукати наставників.

Речі, які ти зараз вчиш у школі, вивчаєш від людей, які знають щось, чого не знаєш ти. Продовжуй так робити усе життя,

– пояснив Аллен Еберт.

"Розвивайте стосунки з людьми, на яких можете рівнятися, навіть на відстані. І спостерігайте, як вони роблять свою роботу. Я бачу це так: у житті ми, ймовірно, робимо 95% хороших рішень і близько 5% поганих. Велика частина нашого дорослого життя – виправлення бардаку після неправильних рішень", – зазначив Еберт.

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Він додав, що можна мінімізувати негативні наслідки і рішення, маючи поруч людей, які ставитимуть вам виклики і змушуватимуть думати двічі перед якимось вчинком.