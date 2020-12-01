В Україні зможуть йти в декретну відпустку, як жінки, так і чоловіки. Для цього Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт.

Документ розробили 88 народних обранців. За законопроєкт №3695 у першому читанні проголосував 301 депутат. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Що зміниться

► Після народження дитини можна взяти відпустку на 3 тижні.

Оформити її зможе тільки один із членів сім'ї:

Матір дитини. Чоловік матері дитини. Батько дитини, який не є чоловіком, але веде загальний побут із матір'ю. Бабуся чи дідусь дитини, якщо її виховує один батько.

Після пологів жінка все ще має право взяти лікарняний. Такий закон не скасовували.

► Чоловік може піти у декрет

За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

► Батьки можуть працювати менше

Робочий день може скоротитися для чоловіка або для жінки, якщо: дитина віком до 14 років з інвалідністю та для батьків, які виховують дитину без жінки.

"Так, закріпився дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку розуміється, як похідне від права матері на таку відпустку. Тобто тільки мати може делегувати право на відпустку з батьків іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною", – йдеться в документі.

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► Чоловіки з дітьми можуть брати додаткову відпустку

Якщо є 2 або більше дітей віком до 15 років, або дитина з інвалідністю, або ж усиновлений – чоловік чи жінка мають право оформити додаткову оплачувану відпустку на 10 днів.