На Геловін за традицією люди декорують власні помешкання. Цього року свято припадає на вихідні, тому це ідеальна можливість залучити дітей до цього веселого процесу.

Редакція 24 каналу підготувала декілька простих і цікавих варіантів для святкового декору.

Читайте також Геловін 2020 у Києві: як розважити себе у найстрашніший день року

Як прикрасити будинок до Дня всіх святих

Геловін – це свято про щось надприродне та потойбічне, тому привиди – це культові символи свята. Пропонуємо кілька креативних варіантів декору з привидами.

Гірлянда з привидів

Як зробити гірлянду

Для цього вам знадобиться новорічна гірлянда з маленькими круглими лампочками. З білої тканини вирізаємо квадрати та посередині робимо отвір. Через нього протягуємо гірлянду та формуємо привидів. Фіксуємо білою ниткою, малюємо очі та рот.

Така гірлянда стане оригінальною прикрасою вікон, підвіконь, тумбочок і інших місць у вашому домі. Головне, щоб поруч була розетка.

Примітка. Замість тканини можна використати декілька шарів марлі.



Такою гірляндою можна прикрасити вікно / Фото solnysh

Привиди з марлі

Як зробити

З дроту, пляшки та кульки (тенісний м’яч або будь-яка інша куля) робимо каркас для майбутнього привиду. Обережно накриваємо конструкцію марлею. У пульверизаторі робимо розчин із крохмалем і наносимо на марлю.

Привид майже готовий, залишилося дочекатися поки марля висохне. За бажанням можна зробити очі та рот з чорного паперу, просто вирізавши їх.



Привиди з марлі для Геловіну / Фото youtube

Кажани

Ці створіння асоціюються в нас із підвалами, темними місцями, печерами та кладовищами. Тому оздоблення стіни кажанами створить певну геловінську атмосферу.

Як їх зробити

Намалюйте або видрукуйте трафарет у вигляді кажана. За допомогою ножиць і чорного паперу зробіть зграю летючих мишок.

Ними можна оздобити стіну, двері або дзеркало.



Крім кажанів можна вирізати павуків / Фото pexels

Цікаво Гарбузи, привиди та скелети: добірка тематичних наліпок у Telegram

Геловінська канцелярія

Тут можна дати волю фантазії! Крім декору стін, можна прикрасити канцелярію. Наприклад, створити скріпки з різними геловінськими персонажами: гарбузом, привидом, черепом, відьмою.



Канцелярія до Геловіну / Фото pexels

Примітка. Крім скріпок можна використовувати маленькі прищіпки. Вони стануть гарною прикрасою до геловінських фото.

Ліхтар Джека

I найголовніший символ Геловіна — це гарбуз, з якого роблять різний декор.

Як зробити страшно-гарний ліхтар

Оберіть середнього розміру гарбуз. Очистить його від пилу: помийте та протріть спонжем, змоченим у спирті. Зріжте верхівку та великою ложкою зберіть всю м’якоть і насіння. Вмикаємо фантазію та малюємо маркером нашому гарбузові гримасу. Можете скористатися трафаретом з інтернету. За допомогою гострого шила зробіть множинні проколи за контуром трафарету. Потім виріжте його. Покладіть всередину декілька невеликих свічок, щоб надати гарбузові страхітливого вигляду.



Моторошний ліхтар Джека / Фото pexels

Якщо вам складно вирізати будь-які фігури чи гримаси, можна просто гарно розмалювати гарбуз. Для цього варто обирати невеликі та дивної форми гарбузи, тоді малюнок буде виглядати цікавіше.



Розмалювати гарбуз можна будь-як / Фото unsplash

Гарбуз-мумія

Це один з найлегших способів щось зробити із гарбузом.

Як створити мумію

Візьміть гарбуз і обмотайте його бинтами. Приклейте очі. Можна додати трохи червоної фарби.



Гарбуз-мумія / Фото svoimi-rukami-club