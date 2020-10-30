Декорації до Геловіну, які можна змайструвати з дітьми
На Геловін за традицією люди декорують власні помешкання. Цього року свято припадає на вихідні, тому це ідеальна можливість залучити дітей до цього веселого процесу.
Редакція 24 каналу підготувала декілька простих і цікавих варіантів для святкового декору.
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Як прикрасити будинок до Дня всіх святих
Геловін – це свято про щось надприродне та потойбічне, тому привиди – це культові символи свята. Пропонуємо кілька креативних варіантів декору з привидами.
Гірлянда з привидів
Як зробити гірлянду
Для цього вам знадобиться новорічна гірлянда з маленькими круглими лампочками. З білої тканини вирізаємо квадрати та посередині робимо отвір. Через нього протягуємо гірлянду та формуємо привидів. Фіксуємо білою ниткою, малюємо очі та рот.
Така гірлянда стане оригінальною прикрасою вікон, підвіконь, тумбочок і інших місць у вашому домі. Головне, щоб поруч була розетка.
Такою гірляндою можна прикрасити вікно / Фото solnysh
Привиди з марлі
Як зробити
З дроту, пляшки та кульки (тенісний м’яч або будь-яка інша куля) робимо каркас для майбутнього привиду. Обережно накриваємо конструкцію марлею. У пульверизаторі робимо розчин із крохмалем і наносимо на марлю.
Привид майже готовий, залишилося дочекатися поки марля висохне. За бажанням можна зробити очі та рот з чорного паперу, просто вирізавши їх.
Привиди з марлі для Геловіну / Фото youtube
Кажани
Ці створіння асоціюються в нас із підвалами, темними місцями, печерами та кладовищами. Тому оздоблення стіни кажанами створить певну геловінську атмосферу.
Як їх зробити
Намалюйте або видрукуйте трафарет у вигляді кажана. За допомогою ножиць і чорного паперу зробіть зграю летючих мишок.
Ними можна оздобити стіну, двері або дзеркало.
Крім кажанів можна вирізати павуків / Фото pexels
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Геловінська канцелярія
Тут можна дати волю фантазії! Крім декору стін, можна прикрасити канцелярію. Наприклад, створити скріпки з різними геловінськими персонажами: гарбузом, привидом, черепом, відьмою.
Канцелярія до Геловіну / Фото pexels
Ліхтар Джека
I найголовніший символ Геловіна — це гарбуз, з якого роблять різний декор.
Як зробити страшно-гарний ліхтар
- Оберіть середнього розміру гарбуз. Очистить його від пилу: помийте та протріть спонжем, змоченим у спирті.
- Зріжте верхівку та великою ложкою зберіть всю м’якоть і насіння.
- Вмикаємо фантазію та малюємо маркером нашому гарбузові гримасу. Можете скористатися трафаретом з інтернету.
- За допомогою гострого шила зробіть множинні проколи за контуром трафарету. Потім виріжте його.
- Покладіть всередину декілька невеликих свічок, щоб надати гарбузові страхітливого вигляду.
Моторошний ліхтар Джека / Фото pexels
Розмалювати гарбуз можна будь-як / Фото unsplash
Гарбуз-мумія
Це один з найлегших способів щось зробити із гарбузом.
Як створити мумію
Візьміть гарбуз і обмотайте його бинтами. Приклейте очі. Можна додати трохи червоної фарби.
Гарбуз-мумія / Фото svoimi-rukami-club
Як свято Геловін пов’язане з Україною?Свято Геловін – це аналог Велесової ночі, яке також відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.
Велесова ніч – це слов’янське язичницьке свято, центральним персонажем у ньому виступає бог Велес. За традицією найдревніші предки в цю ніч запалювали багаття в найвищій точці їхньої земельної ділянки та стрибали через нього. А хода по розпеченому вугіллі –була символом очищення тіла та духу від злих сил.