Завжди складно зрозуміти, коли варто розірвати відносини. Проте, якщо дійсно вважаєте, що несумісні зі своїм партнером, то завершення стосунків може бути правильним рішенням для обох. Психологи визначили кілька ознак, які сигналізують, що пора розірвати відносини.

• Розмови стали негативними

Якщо без сварки не можете поговорити з партнером на будь-яку тему, то це одна із ознак того, що варто ці стосунки завершити. Про це розповів експерт Джеймс Пріс у виданні Independent.

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"Гнів і негатив є ознакою глибоко укорінених проблем між вами і вашим партнером. Це і стане руйнівним", – пояснив Джеймс Пріс.

• Зазнаєте фізичного, сексуального, словесного, емоційного насильства

Якщо трапляється будь-яка форма жорстокого поводження – це попереджувальний знак, що варто припиняти стосунки. Про це розповіла психологиня Мадлен Мейсон Роантрі.

Ми не говоримо про одноразовий інцидент, коли ви випадково образили когось у нападі люті, а про погану поведінку, яка трапляється часто, особливо систематично,

– повідомила Мадлен Мейсон Роантрі

"Коли така поведінка є відображенням чийогось характеру. Та ознакою відсутності здатності контролювати свої емоції", – додала психологиня.

• Перестали бути пріоритетом для партнера

Приділяти час одне одному не має бути проблемою для пари. "Якщо партнер воліє випити разом зі своїми друзями або зробити що-небудь інше, крім побачення та проведення часу з вами, ви повинні поцікавитися чому", – розповів Пріс.

Якщо у відповідь чуєте лише виправдання, чому людина не може з вами спілкуватися – час задуматися.

• Відчуваєте завжди напругу

Мейсон Роантрі повідомила, якщо постійно стежите за настроєм свого партнера і поводитесь таким чином, щоб мінімізувати ризик його засмучення, гніву чи жорстокості, то у відносинах щось не так.



Напруга в парі / Фото Insider​

Під цим впливом, ви можете навіть перестати займатися тим, що вам подобається, аби зробити партнера щасливішим.

• Не весело разом

Інколи стосунки можуть бути буденними, проте вони також повинні бути веселими. "Якщо вас легко засмучують або втомлюють звички та примхи вашого партнера, ви просто витрачаєте час", – повідомив Прес.

• Несумісний спосіб життя та цінності

Деякі пари можуть бути зовсім різними, але у них чудові стосунки. Для інших розбіжності можуть бути занадто великими. Тоді ви повинні запитати себе, чи дійсно хочете йти на такі жертви.

Серйозні розбіжності в поглядах можуть проявлятися, наприклад, у бажанні мати дітей, жити поруч із сім'єю, мандрувати по світу чи будувати стабільний сімейний затишок.

Різні думки партнерів не завжди є серйозною перешкодою, але якщо ви не можете дійти згоди в чомусь глобальному – це може бути явною ознакою того, що ви не підходите один одному.

• Друзі та сім'я не люблять вашого партнера

Близькі люди не можуть вирішувати долю стосунків двох людей. Проте, якщо вони негативної думки про партнера, ви повинні їх вислухати і зрозуміти, в чому проблема.

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Експерти кажуть, коли закохуєшся в когось, то захоплюєшся цією людиною. Тому емоції можуть перешкоджати побачити якийсь негатив.