Батьки в Instagram почали флешмоб під назвою "Чому моя дитина плаче". Вони викладають фото дитячих істерик з описом причин, через які малюк вередує.

Так батьки намагаються підтримати одне одного в подібних ситуаціях через гумор. Всі фото можна побачити за тегом #whyismykidcrying в Instagram.

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Переважно на таких кадрах зображені діти від 2 до 4 років. Психологи пояснюють, що в цьому віці малюки проходять досить сильну кризу, вчаться відстоювати себе, свої ідеї та бажання.

При цьому дитина не завжди може пояснити й навіть зрозуміти, чого хоче. Також капризи можуть посилюватися на тлі втоми або емоційного виснаження.

Фото від батьків

Щоб уникнути істерик та заздрощів, сестричкам купили абсолютно однакові костюми. Проте цей метод не спрацював. Молодша донька все ж залилася сльозами, заздрячи костюму старшої.



Однакові костюми / Фото Instagram

"Сьогодні я дуже поганий батько, бо він раптом захотів свій велосипедний рюкзак, який я не взяв з собою в парк. Бо його насправді не існує", – написав один з батьків.



Відсутність рюкзака / Фото Instagram

Хлопчик плакав, бо батьки відмовилися "вимикати" сонце, щоб його гарбуз міг світитися.



Не "вимкнули" сонце / Фото Instagram

"Він з'їв свою сирну паличку і попросив ще. Коли я дістала ще одну, він викинув її, бо це була не та, яку він хотів. Він хотів ту паличку, яку він вже з'їв", – розповіла мама в соціальних мережах.



Не та сирна паличка / Фото Instagram

Дівчинка розплакалася, бо мама не дозволила залізти їй в духовку.



Не дали залізти в духовку / Фото Instagram

А цій маленькій дівчинці не дали їсти собачі іграшки, що дуже засмутило.



Не дали їсти іграшки собаки / Фото Instagram

Неправильна подача холодного десерту засмутила і цього 2-річного хлопчика. Все через те, що тато полив шоколадне морозиво шоколадним сиропом.



Не таке морозиво / Фото Instagram

"Життя дуже складне. Особливо, коли ти не можеш взяти книгу, яку хочеш, тому що сидиш на ній", – написала мама хлопчика.



Не може взяти книгу / Фото Instagram

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Психологи запевняють, що такий час дорослішання дитини потрібно просто пережити. Це є нормою віку, нічого страшного в цьому немає.