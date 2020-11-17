Коли розмови не допомагають партнеру зрозуміти, що стосунки викликають дискомфорт та тиск, їх варто припиняти. Якщо виникає при цьому страх, варто зрозуміти причини його походження.

► Не знають іншої моделі поведінки

Мама терпіла витівки тата, брат дуже агресивний зі своєю коханою. Людина не розуміє, що таке спілкування нездорове, тому й сприймає його, як норму. Про це розповіло видання Cosmo.

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Щоб уникнути сценарію родичів, потрібно якомога більше дізнаватися про інші форми стосунків. Зрозуміти, що для них прийнятно, а що токсично. Крім цього в жодному разі не терпіти хамської поведінки.

► З низькою самооцінкою

Наприклад, ситуація: хлопець поводиться егоїстично, не поважає дівчину та її вибір, позицію. Вона обережно говорить, що їй це неприємно. Натомість хлопець все тільки пригнічує.



З низькою самооцінкою / Фото Getty images ​

Чому? Тому що вона не впевнена й не може за себе постояти. В здорових відносинах це їй і непотрібно, але у спілкуванні з токсичними людьми емоційний самозахист – перше вміння, яке потрібно застосовувати.

► Не хочуть нашкодити партнеру

Людина принижує або ображає свого партнера, а той натомість не йде, бо боїться своїм рішенням зачепити душу кривдника.

Проте потрібно вміти дбати про себе, а потім вже про всі інші. Точно не варто думати, як рішення нарешті врятуватися від неприємного спілкування може вплинути на того, хто створює дискомфорт.

► Страждають від стокгольмського синдрому

Проте можуть про це не знати або не визнавати. Часто люди, вступаючи в стосунки, сподіваються, що партнер зміниться: стане більш уважним, чемним, веселим, ніжним або щедрим.



Сподіваються, що партнер зміниться / Фото Getty images ​

Коли це не відбувається, починають всіляко виправдовувати ситуацію і знаходити їй пояснення. На жаль, така поведінка властива і тим, які терплять не тільки емоційний або моральний тиск, а й фізичний.

Визнати наявність стокгольмського синдрому дуже важко. Тому тут може бути необхідна консультація психолога, а, може, і психотерапевта.

Стокгольмський синдром – термін, що описує захисно-несвідомий травматичний зв'язок, взаємну або односторонню симпатію, що виникає між жертвою й агресором.



Під впливом сильного переживання заручник починає співчувати своєму загарбнику. Виправдовувати його дії й зрештою ототожнювати себе з ним, переймаючи ідеї та вважаючи свою жертву необхідною для досягнення "загальної" цілі.

► Бояться втратити матеріальне забезпечення

Звичайно, що для кожного воно має свою цінність. Проте, якщо людина готова жертвувати своїм психологічним станом і здоров'ям заради матеріальної вигоди, то потрібно бути готовим зіткнутися з серйозними проблемами.

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Наприклад, якщо забезпечений хлопець постійно дорікає кохану, що всі її досягнення стали можливими тільки завдяки йому, то через якийсь час, навіть у дуже впевненої жінки, впаде самооцінка. А там трохи до психічного розладу, фобій і навіть панічних атак.