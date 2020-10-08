Маленькі діти, в сім’ях яких є собаки, мають більше щастя як в соціальному, так і в емоційному плані. Такі результати дослідження озвучили австралійські вчені.

Команда дослідників з Університету Західної Австралії та Дитячого інституту Telethon використовували дані анкетування, в якому брали участь 1646 сімей та входили діти від 2 до 5 років. Про це повідомили в Medical Xpress.

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Для роботи вони також враховували:

Вік дитини.

Біологічну стать.

Звичку щодо сну.

Час, який використовують для гаджетів.

Рівень освіти батьків.

Результати дослідження

У дітей з сімей, в яких є собаки, ймовірність виникнення загальних проблем з емоціями і соціальною взаємодією на 23% нижче, ніж у дітей, в яких не було.

Також у тих, в кого були собаки, діти на 30% рідше брали участь в антигромадській поведінці, у них рідше зустрічалися проблеми зі спілкуванням з іншими дітьми, а також частіше поводилися більш обачно і виважено.

Хоча ми очікували, що володіння собакою принесе деякі вигоди для добробуту маленьких дітей. Ми були здивовані тим, що проста присутність собаки в сім'ї була пов’язана з багатьма позитивними формами поведінки і емоціями,

– повідомила авторка роботи Доцент Хейлі Крістіан

Щоб вивчити соціальний та емоційний розвиток дітей і його можливий зв’язок із собаками у сім'ях, автори проаналізували дані, зібрані в період з 2015 по 2018 рік у рамках дослідження ігрових майданчиків і середовищ для фізичної активності дітей. З 1646 сімей, які були включені в дослідження, 686 – 42% мали домашнього улюбленця.



Зв'язок дітей з собаками / Фото Medical News Today

Серед дітей з сімей з собаками, ті, хто гуляв з твариною, принаймні, один раз на тиждень, на 36% рідше мали "поганий" соціальний та емоційний розвиток, ніж діти, які гуляли зі своїм домашнім собакою рідше, ніж 1 раз на тиждень.

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Діти, які грали зі своїм собакою 3 або більше разів на тиждень, поводилися набагато обачніше, ніж ті, хто грав зі своїм собакою менше.

"Наші результати показують, що володіння собакою може сприяти розвитку і добробуту дітей. Ми припускаємо, що це може бути пов’язано з прихильністю між дітьми і собаками", – додала Хейлі Крістіан.