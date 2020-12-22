Батьки прагнуть навчити дітей полюбити читання, проте у малечі таке заняття може викликати опір. Тому важливо з'ясувати причини такого ставлення до літератури.

► Дитині може бути нудно. Під час вибору книги батькам варто розуміти, що саме цікавить дитину та викликає у неї інтерес. Таким чином можна прищепити їй інтерес до читання. Розповіло видання Child develop.

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► Читання викликає труднощі. Варто обирати літературу, яка відповідатиме рівню навичок дитини. Особливо, якщо малеча ще читає невпевнено.



Труднощі з читанням / Фото GreatSchools​

► Читання незвичне для дитини. У такому випадку маля звертає увагу на батьків. Якщо вона не бачить, що читання книг подобається дорослим, навряд чи вона сама полюбить це заняття.

► Проблеми із зором. Якщо дитина з труднощами може розглянути літери на сторінці, перевірте її зір. Можливо, для читання їй потрібні окуляри.

► Не вистачає посидючості. Якщо дитина віддає перевагу іграм, а не читанню, поєднайте ці заняття. Можна придумати ігри, де щось необхідно прочитати. Наприклад, пошукати скарби за текстовими підказками або зробити з дитиною вітальні листівки для друзів.

► Сприймає читання як нудну роботу. Не змушуйте її читати. Дитина має відчувати, що це заняття для відпочинку. Якщо вона під час читання вголос запинається або не може прочитати слово, проявіть терпіння. Дозвольте їй читати в зручному для неї темпі.

► Тривале читання здається виснажливим. Якщо вона не може довго утримувати увагу, вибирайте книги невеликого обсягу: комікси, дитячі вірші та інші. Читаючи велику книгу, розділіть її на короткі уривки або робіть перерви для обговорення прочитаного.



Читання виснажливе для дитини / Фото Not So Mumsy​

► Під час читання дитина відчуває себе самотньою. Можливо, вона хоче проводити більше часу з друзями, а не читати. Можна запропонувати їй обмінюватися книгами з друзями. Наприклад, діти можуть читати разом, за ролями або обговорювати прочитане.

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Батьки мають мотивувати дитину до читання. Для цього варто продемонструвати їй, що це гарне заняття – і вона полюбить читання на все життя.