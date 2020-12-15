Від народження діти люблять, коли їх лякають. Проте лише в тому випадку, що довіряють людині, яка це робить та можуть будь-якої миті її зупинити.

Наприклад, малі діти полюбляють бути "з'їденими", коли дорослі лякають словами: "Я тебе зараз з'їм". Це передчуття чогось трохи страшного спонукає їх грати. Про це розповіло видання bokmal.

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З дорослішанням страшні історії відіграють важливу роль в емоційному розвиткові дитини. Вони допомагають упізнавати та контролювати негативні емоції.

Страшні історії дають можливість пережити сильні фантазії. Діти майже проживають їх, уникаючи при цьому будь-яких наслідків і неприємностей. Частково це переживання є таким, бо дитина відрізняє історію від реальності й усвідомлює, що нічого поганого насправді не трапиться.



Художня література для дітей / Фото Freepik

В емоційному плані жахи подібний до розваг на карнавалі: на початку сильно стукає серце, зіниці розширені, адреналін б’є через край, а потім усе це лишає по собі гарне самопочуття. Таким чином дитина викидає стрес і позбавляється накопичених негативних емоцій.

Художня література

У самісінькому серці дитячої художньої літератури безліч страшних надприродних тем, які були там протягом багатьох років. Найповторюванішими мотивами є привиди, вампіри та скелети.

► У 1997 році було опубліковано першу книжку Джоан К. Роулінґ з серії про Гаррі Поттера. З кожною наступною книжкою історія ставала похмурішою та страшнішою. Наприклад, дементори Роулінґ висмоктували усі добрі почуття.



Дементори / Фото TechTastic​

► У "Книзі кладовища" Ніла Ґеймана хлопчика Ніхт від народження оточують привиди. В цій історії він опинився віч-на-віч з страшною триголовою істотою. Автор прокоментував це так, що жах завжди був невід'ємною частиною дитячої художньої літератури.

► Оригінальні казки Перро, Андерсена та братів Грімм настільки страшні й жахливі, тому їх переробили на безпечніші для дитячого сприйняття.

Сьогоднішні письменники-філософи говорять до своїх юних читачів як до рівних, а не сюсюкають до них, і використовують казкові метафори, щоби допомогти дітям із їхніми глибинними страхами. Їх тривоги можуть бути не тільки про смерть, а ще про невпевненість, відчуження, зміни. Тому вампіри, привиди й ангели у дитячій літературі дозволяють авторам вирішити проблеми, які неможливо сформулювати в будь-яких інший спосіб.

Дитячі страхи

Більшість дітей боїться смерті своїх батьків, тому казки часто розповідають про злу мачуху, яка посягає на місце матері головного героя. Або ж починаються зі смерті батька чи матері, як "Попелюшка" чи "Білосніжка та 7 гномів". У найпопулярніших книжкових серіях Роулінг і Лемоні Снікета батьки головних героїв помирають ще до початку оповіді.

Також автори використовують прийом, коли відправляють дітей з будинку до школи-інтернату або до іншого світу, де вони мусять дбати про себе самі. А читачі в цей час можуть випробувати власні страхи безпечним шляхом.



Дитячі страхи / Фото The Swaddle​

Підлітки та страшні історії

Можна стверджувати, що страшні надприродні історії з примарами, вампірами та перевертнями виконують для підлітків роль ініціації. Наприклад, відома сага авторки Стефані Маєр "Сутінки", де персонажів постійно випробовують на мужність, терплячість, витривалість і стійкість перед обличчям зла, вбивств і хаосу.

Цілком можливо, що, працюючи зі страшними історіями, можна зробити підлітків-читачів психологічно й емоційно сильнішими, здатними впоратися зі своїми страхами або шоком від катастроф у реальному житті.

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Моторошні історії формують і змінюють життя юних читачів. Страшне має багато форм та не всіх з них варто боятися.