Верховна Рада у першому читанні підтримала норми законопроєкту про забезпечення рівних можливостей для матері та батька щодо догляду за дитиною. Проте на військових ці норми не діють.

Нормативно-правовий акт встановлює новий вид відпустки — одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується за рахунок коштів роботодавця. Про це повідомляє АрміяInform.

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Також надається право працівникам обох статей, які мають двох або більше дітей до 15 років, дитину з інвалідністю, матері й батьку особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А 1 групи, – на додаткову відпустку та інші соціальні гарантії.

Чому не буде діяти для військових

Такі норми не будуть діяти на військових, оскільки види відпусток та порядок їх надання для цієї категорії осіб визначений в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Під час особливого періоду чоловіки-військові обмежені у відпустках по догляду за дитиною. Також армійцям не надається додаткова відпустка, якщо вони мають двох або більше дітей віком до 15 років чи дитину з інвалідністю.

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Варто зазначити, що під час особливого періоду військовослужбовці можуть скористатися відпусткою за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш, як 10 календарних днів.