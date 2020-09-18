Через коронакризу чимало родин зазнали фінансових втрат чи потрапили під скорочення. Так, австралієць теж відчув наслідки пандемії і в день народження дружини вирішив не робити романтичних подарунків. Натомість він купив лотерейний квиток, який зробив їх мільйонерами.

Непересічну історію австралійського подружжя оприлюднили на порталі Media Centre The Lott. Жінка зізналась, що коли отримувала лотерейний квиток у подарунок, здивувалась, адже її чоловік вкрай рідко випробовував своє везіння в цьому. Коли ж він вручив скромний сюрприз, зазначив, що зробить свою кохану щасливою. І так і сталось!

Цікава історія Мільйонерка роками працювала в магазині, щоб надихнути своїх дітей

5 вересня в Австралії оголосили 4 переможців лотереї. Жінка перевірила свій квиток, відсканувавши QR-код та побачила, що виграла 13 доларів. Та потім вона додивилась до інформації на екрані та побачила, що стала володаркою 4 мільйонів.

"Я готувала вечерю, коли починалось оголошення результатів. Завантажила додаток, відсканувала код… і не могла повірити своїм очам! Я просто сиділа і перевіряла, чи це правда… Це мій чоловік подарував мені квиток на день народження. Ми не так вже й часто граємо, з якоїсь причини він зайшов в магазин і купив саме його. Мабуть, він просто опинився в потрібному місці в потрібний час", – розповіла новоспечена мільйонерка.

З міркувань безпеки імена австралійців, які виграли мільйонні статки, не розсекречують. Водночас журналісти поцікавились, на що ж подружжя планує витратити кошти. І забаганки пари є абсолютно буденними: жінка хоче оновити інтер'єр кухні та влаштувати сімейний відпочинок. Однак у мандрівку пара вирушить після закінчення пандемії коронавірусу.

"Я хотіла зробити це з того часу, як ми переїхали в цей будинок. Мені треба було б 15 років, щоб назбирати стільки грошей. Хтось може подумати, що, маючи 4 мільйони, я куплю новий будинок, але я думаю, що почну з абсолютно нової кухні", – додала вона.