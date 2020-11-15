Понад 150 тисяч доларів аліментів на доньку отримала 74-річна жінка у США. Тоні Андерсон з Каліфорнії вийшла заміж за Дона Ленгерта у 1966 році, проте розлучилися вже через 2 роки.

У 1970 році під час судового процесу суддя виніс вирок Ленгерту виплачувати кошти на свою в той момент 3-річну доньку Лейну. Про це повідомило видання CNN.

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Розмір аліментів сягав 210 доларів на місяць упродовж перших 2,5 років, а далі – по 180 аж до повноліття дівчинки. Проте батько так жодного разу й не заплатив.

Тоні Андерсон розповіла, що жила від зарплати до зарплати, намагалася працювати якомога більше, тому не могла проводити багато часу з донькою.

Колишня дружина випадково з'ясувала, що згідно з чинним законодавством Каліфорнії, не існує терміну давності виплат аліментів.



Тоні Андерсон з донькою / Фото NBC News​

Тоді вона погуглила ім'я свого колишнього чоловіка і знайшла фото. Його життя склалося вдало: мав великий будинок в Орегоні, яхту, хороші речі.

Жінка вирішила подати до суду на Ленгерта – і виграла справу. З урахуванням штрафу за протермінування йому довелося викласти 150 тисяч доларів. Чоловік навіть прийшов на судове засідання та намагався попросити вибачення у колишньої дружини та дочки.

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Тоні Андерсон сподівається, що справа матиме "ефект хвилі" і вона надихне інших жінок відстоювати свої права.