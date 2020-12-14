Чоловік абсолютно безкоштовно погодився перевезти незнайому йому жінку, двох її дітей, собаку і кішку більш ніж за 1500 кілометрів через снігову бурю.

Лінн Маршессо з дітьми та домашніми улюбленцями планували перебратися на Аляску, де служив чоловік – старший сержант армії США. Про це повідомило видання CNN.

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Жінка орендувала вантажівку та запланувала подорож на вересень. Проте збір документів затягнувся до листопада через пандемію COVID-19. В цей час Канада, яку мала перетнути сім'я, ввела для американців суворі правила пересування.

Прикордонники попередили Лінн, щоб вона їхала згідно з маршрутом і зупинялася тільки для їжі або заправки. Для подолання канадського маршруту жінці виділили тільки 5 днів.



Маршрут сім'ї / Фото CNN

Перші 3 тисячі миль подорожі пройшли добре. Проте чим далі вони їхали на північ, тим погода ставала гіршою. Маршессо, яка виросла на півдні, зіткнулася з першими зимовими умовами: лобове скло авто покрилося крижаною кіркою, а літні шини почали втрачати зчеплення з дорогою.

На заправці жінка розплакалася, адже до цього моменту вона жодного разу не водила автомобіль зимовою дорогою. Лінн боялася, що термін її перебування в Канаді закінчиться, перш ніж сім'я досягне кордону.

Незнайомка, яку засмучена жінка зустріла на заправці, написала в Facebook пост про допомогу: родині потрібен досвідчений водій, який ризикне відвезти їх в Аляску по небезпечному зимовому шосе.

Побачивши пост в Facebook, я зрозумів, що ніхто не може їм допомогти. Я поговорив з дружиною, і ми вирішили, що я відвезу їх сім'ю до кордону,

– пригадав Гері Бат.

Чоловік є рейнджером та фахівцем з підготовки канадських військових для виживання в Арктиці. Завдяки йому, довга поїздка на Аляску пройшла без пригод. За 2 дні він зміг довезти сім'ю до канадського кордону, де нові друзі розійшлися.

"Я впевнена, що мій син був щасливий, що йому більше не доводиться мене втішати, коли я плачу. Та я навіть не могла плакати справжніми сльозами за кермом, інакше я не змогла б бачити дорогу. Тому я просто стискала кермо побілілими кісточками пальців", – розповіла Лінн Маршессо.

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Сімейство вже з'єдналося з батьком й радіють, що зустріли такого помічники. "Це була дійсно гарна поїздка. Гері Бат заслуговує усіх похвал. Він хороша людина", – запевнила Маршессо.