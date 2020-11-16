У чоловіків почуття ревнощів може спровокувати фізична зрада. І не важливо, якщо вона не має емоційного зв’язку. Жінок навпаки дратує емоційна зрада – навіть без сексуального контакту.

У журналі Міжнародної академії сексуальних досліджень було опубліковано свіжі дані щодо гендерних відмінностей у питанні ревнощів. Про це повідомило видання Cosmo.

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Проєктом керували Девід Фредерік та Мелісса Фейлс. Вони проаналізували дані попередніх років, а також запропонували учасникам нового дослідження поміркувати, яка із ситуацій буде для них найбільш трагічною.

Серед декількох варіантів людям потрібно було обрати одне твердження. Наприклад: "Ви дізналися, що у партнера був секс з кимось ще. Але без почуттів" або "Ви знаєте, що ваш коханий або кохана насправді любить іншу або іншого. Проте їх не пов’язують стосунки сексуального характеру".



Чоловіки та жінки ревнують абсолютно по-різному / Фото Getty images ​

Чоловікам найбільше не сподобалася ситуація, в якій їх половинка мала тілесний зв’язок з іншим, навіть без кохання. Цей факт підтвердили 54% чоловіків, а жінок така ситуація розгнівала тільки 35%.

Науковці вважають, що усе пов'язано з еволюцією. Протягом тисячоліть головним завданням чоловіків було продовження роду. І ця відповідальність базувалася на довірі.

Таким чином, думка про те, що партнерка спить з іншим, викликає обурення. А закоханість без інтимних стосунків не загрожує продовженню роду. Жінок турбує інша проблема – чоловіка вкраде інша жінка.

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Важливо зазначити, що таке пояснення результатів науковці наразі називають лише теорією. На їх думку, окрім еволюції, на поведінку в стосунках впливають ще й інші фактори: культура, національність, географія, екологія, індивідуальність.