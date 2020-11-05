Верховна Рада ухвалила законопроєкт про безкоштовне харчування дітей, в яких один з батьків загинув, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Відповідне рішення підтримали 324 народних депутати. Про це повідомили на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Згідно з чинним законодавством, безкоштовним харчування у закладах освіти були забезпечені – потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, учні з особливими потребами, учні з малозабезпечених сімей та учні 1 – 4 класів.

Тепер ті органи влади, які мають у підпорядкуванні державні та комунальні заклади освіти, повинні забезпечувати безоплатним харчуванням дітей, у кого один з батьків загинув, зник безвісти, захищаючи Україну.

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"Відповідно до законопроєкту, додаткова потреба для забезпечення є у 2709 дітей. Відповідно до цієї статистики розмір коштів, який маємо виокремити на таке безоплатне харчування, становить близько 10 467 576 гривень. У нас велике прохання до уряду включити ці цифри у склад державного бюджету", – сказала під час обговорення голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.