Сподіваюся, вчителька сміялася так сильно, як я: батько станцював під час презентації доньки
У США батько станцював під час відеопрезентації доньки. Дівчинка, яку звати Делейні Джонс, в той момент робила вироби з паперу для вчительки.
Під час відеопрезентації донька увімкнула пісню Uptown Funk й в цей момент позаду неї з’явився батько. Про це розповіло видання Daily Mail.
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Чоловік танцював, плескав у долоні та стрибав поки дівчинка продовжувала займатися своєю презентацію. Спочатку вона не реагувала на його дії, а потім сказала: "Це просто мій тато".
Делайні продовжувала свою роботу, а до танцю батька долучилися ще старший та молодший брати.
Що не так з цією сім'єю? Я просто намагаюся займатися образотворчим мистецтвом,
– прокоментувала Делейні.
Відео потрапило в інтернет завдяки матері дівчинки Дженніфер. Жінка розповіла, що побачила його, коли перевіряла шкільний портал доньки.
"Сподіваюся, що її вчителька сміялася так само сильно, як я", – написала мама на своїй сторінці в Facebook.
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Вона додала, що батько Делейні навіть не підозрював для кого донька знімала відео.
Дивіться відео з презентації Делайні:
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