У США батько станцював під час відеопрезентації доньки. Дівчинка, яку звати Делейні Джонс, в той момент робила вироби з паперу для вчительки.

Під час відеопрезентації донька увімкнула пісню Uptown Funk й в цей момент позаду неї з’явився батько. Про це розповіло видання Daily Mail.

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Чоловік танцював, плескав у долоні та стрибав поки дівчинка продовжувала займатися своєю презентацію. Спочатку вона не реагувала на його дії, а потім сказала: "Це просто мій тато".

Делайні продовжувала свою роботу, а до танцю батька долучилися ще старший та молодший брати.

Що не так з цією сім'єю? Я просто намагаюся займатися образотворчим мистецтвом,

– прокоментувала Делейні.

Відео потрапило в інтернет завдяки матері дівчинки Дженніфер. Жінка розповіла, що побачила його, коли перевіряла шкільний портал доньки.

"Сподіваюся, що її вчителька сміялася так само сильно, як я", – написала мама на своїй сторінці в Facebook.

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Вона додала, що батько Делейні навіть не підозрював для кого донька знімала відео.

Дивіться відео з презентації Делайні: