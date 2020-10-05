Часто страх і тривога батьків переходить в гіперопіку та постійний контроль дитини. Такі дії можуть мати негативні наслідки як для батьків, так і для дітей.

Не комфортно батькам

Батьківська тривожність – це тривожність не за дитину, а за себе. Про це повідомило видання tochka.net.

Цікаво Як створити робочу атмосферу для дитини: поради батькам під час дистанційного навчання

Звичайно, потрібно відпускати дитину у вільне плавання, і не можна її зафіксувати поруч. Варто розуміти, що в першу чергу комфортно контролювати дитину – батькам.

Тривожність мами – тривожність дитини

Дитина пов'язана з мамою, тому вона може відчувати її настрій. Емоційний стан передається на дитину постійно. Варто пам’ятати, що всі переживання і погані думки буде отримувати дитина.

Можливість самостійно приймати рішення

Щоб дитина була соціалізована надалі, їй необхідно вчитися самостійності. Варто давати можливість приймати рішення, а не вирішувати самому.

Читайте також Що батькам потрібно приховати від дітей: 8 важливих речей

Прибрати "оранжерейну квітку"

Мами найчастіше думають, що дитині треба допомога, аби сконтактувати зі світом. Насправді вона вже може і сама це робити, адже у неї розвивається комунікація та відносини з людьми. А мами формують певну "оранжерейну квітку", яку поливають.