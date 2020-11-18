Соціальна мережа TikTok розширить функції батьківського контролю. Це дасть можливість убезпечити дітей від небажаного контенту.

Раніше компанія вже презентувала функцію, яка дозволяє батькам пов’язати свій профіль разом із профілем дитини. Відбувається це завдяки доступу до налаштувань конфіденційності. Про це повідомили у пресрелізі компанії.

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Що зможуть робити батьки після оновлення:

Заборонити підлітку шукати відеоролики, користувачів, хештеги або музику. Доступним буде лише контент від підписок.

Встановити, скільки часу підліток може проводити в додатку щодня.

Вирішити, хто може коментувати відео підлітка: всі користувачі чи лише підписники.

Визначити, хто може бачити обліковий запис.

Обмежити іншим користувачам можливість бачити відео, які сподобалися підлітку.

Правила безпеки TikTok забороняють батькам читати особисті повідомлення дітей.

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TikTok – це додаток, в якому можна створювати й викладати музичні відеоролики тривалістю до 15 секунд. До них можна додати відповідну музику, а також синхронізувати рухи губ з текстом треку або словами з фільму.