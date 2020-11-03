В Україні сім'ї, де тільки батьки і діти, – досить рідкісне явище. Більшість звикло тісно спілкуватися з бабусями і дідусями, у яких свої погляди на виховання.

Розбіжності в принципах виховання

Мама забороняє бігати по квартирі, а бабуся дозволяє. Швидше за все, непосида встане на сторону бабусі, якщо думки дорослих суперечать одна одній. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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В такому випадку між мамою та бабусею зароджується конфлікт, тому що батьківський авторитет похитнувся.

Що робити

Для початку варто постаратися зрозуміти одне одного. Було б добре запитати бабусю, чому рішення батьків дитини вона ставить під сумнів. Проте у дипломатії є небезпека в тому, що переговори можуть не принести належного результату.

Тоді доведеться наполягати, що батьки несуть відповідальність за дитину. Саме тому останнє слово буде за ними.

Бабуся в ролі мами

Бабусі виконують батьківські обов'язки щодо своїх онуків не від хорошого життя. Так буває, коли їх формально дорослі діти залишилися незрілими.

Але бувають винятки, коли бабуся вважає себе "центром управління" молодою сім'єю. А також не приймає той факт, що її діти давно дорослі.

Що робити

Довести здатність нести відповідальності за власну дитину, можна не словами, а вчинками.

Переїхати в окреме житло, якщо до цього жили з батьками.

Відмовитися від фінансової допомоги молодій сім'ї.

Відмовитися від регулярної допомоги з онуками.

Тільки так можна буде спілкуватися на рівних і чітко окреслити межі втручання бабусі та дідуся у процес виховання онуків.



Бабуся в ролі мами / Фото Metro​

Тотальна критика

Небезпека постійної критики дій і рішень батьків дитини в тому, що таким чином бабуся знецінює їх. При цьому вважає себе, як більш досвідченого і мудрого члена сім'ї. Хоча мудрості в такій поведінці вкрай мало.

Але набагато більше шкоди, коли критика переходить в цькування: "Твоя мама не пече пиріжки, не дивиться за тобою, не купує цукерки". Дитина дезорієнтована: виходить, його мама погана?

Що робити

Щоб не провокувати конфлікт, варто показати бабусі, що її турбота і небайдужість цінується і вітається. Можливо, що такий хід знизить її бажання критикувати всіх і все.

Якщо ж критика має бажання налаштувати дитину проти батьків, доведеться на якийсь час дистанціюватися від токсичних родичів. Пауза в спілкуванні допоможе їм замислитися, чи варто надалі займатися подібним.

Маніпуляції віком і здоров'ям

"Помру, а ви й не дізнаєтеся" – звичайна маніпуляція літніх людей. Вони дійсно страждають від самотності, у них багато вільного часу. Проте, якщо діти та онуки через різні обставини приїжджають рідко, в хід йдуть маніпуляції.

Крім цього поганим здоров'ям і віком бабусі можуть аргументувати небажання виконувати будь-яке прохання. Також це може бути спроба нав'язати свою думку дітям.

Що робити

Варто ретельно розібратися, чи дійсно це маніпуляція або ж у бабусі дійсно щось зі здоров'ям: запропонувати їй обстеження, лікування, оздоровлення. Якщо відмовляється, не так вже й болить.

До речі, причиною маніпуляцій віком і здоров'ям можуть бути ще некеровані внуки. З ним складно спілкуватися, вони трощать будинок і не дають спокою літній людині. В цьому випадку треба зайнятися їх вихованням і якомога менше просити бабусю виконувати роль няні.

Суперництво між бабусями

Якщо у дитини повний комплект бабусь і дідусів, між ними може виникнути суперництво. Борються вони, звичайно ж, за увагу онуків.

Прискіпливо розпитують про подарунки, які вручила інша сторона.

Намагаються "перебити ставку", купивши подарунок дорожче і краще.

Розпитують, скільки часу онуки проводять з іншими бабусею і дідусем.

Ображаються, якщо їм приділили менше уваги.

Що робити

Доведеться проявити чудеса дипломатії й спробувати примирити войовничі сторони. Бажано рівномірно розподілити час, який онуки проводять у бабусь і дідусів.

Щодо подарунків, поїздок і розваг – тут діє принцип "менше знаєш – краще спиш". Перемогти суперництво між бабусями допоможе стійкий нейтралітет і запевнення, що онуки їх люблять однаково сильно.



Любов до онуків / Фото Mommybites​

Допомога і докори

Молодим батькам іноді доводиться просити бабусь посидіти з онуками. Наприклад, якщо мама виходить на роботу, а в дитячий садок влаштуватися не вийшло або дитина часто хворіє.

Якщо між родичами хороші відносини, то взаємодопомога вітається. Але буває і так, що, надаючи послугу, старше покоління не втрачає можливості згадати, як сильно вони допомогли.

Що робити

Дітей ми народжуємо не для бабусь, а для себе. Тому, якщо вже доводиться звертатися до своїх батьків з проханням доглянути за онуками, треба бути готовими до якогось опору.

Не у всіх вистачає сміливості відмовити власним дітям допомоги. А виконати їх прохання і робити це регулярно – клопітно, важко, не хочеться. Так народжуються закиди. Вихід із ситуації один – розв'язати питання догляду за дитиною без участі бабусі.

Зайва похвала і необ'єктивність

Пишатися своїм онуком і радіти його успіхам цілком нормально. Але деякі бабусі чи дідусі схильні зводити будь-яке досягнення дитини перехвалювати, перебільшувати перемоги й применшувати проступки.

Дитина швидко звикає до відвертих лестощів та починає не зовсім адекватно сприймати себе, з'являється егоцентризм, вимогливість, істерики, якщо його псевдодосягнення не були оцінені гідно.



Зайва похвала / Фото Miller Upshaw Family​

Що робити

Вимагати об'єктивності від літніх людей, які знайшли джерело любові й позитивних емоцій у своїх онуків, марно. Краще поступово охолоджувати їх запал і стримувати захоплення справедливими коментарями: "Так, малюк молодець, але малювати кашею на столі ми йому не дозволяємо".

Якщо це не допоможе, доведеться сконцентрувати зусилля на дитину: не допустити розвитку егоцентризму і сформувати здорову самооцінку. Допоможе принцип балансу – батьки повинні врівноважувати велика кількість похвали тверезими оцінками досягнень дитини.

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Шведський письменник Фредерік Бакман в одній зі своїх книг писав: "Якщо у тебе є бабуся, вважай, що за тобою ціла армія". Не позбавляйте свою дитину спілкування з бабусями й дідусями через суперечності, що виникають з питань виховання. Будь-який конфлікт можна вирішити мирно, якщо пам'ятати, що ви не чужі люди.