Коли ілюстратор та художник Джонні Куан передивлявся старі фото бабусі, то зрозумів, що її доля варта того, аби бути сюжетом кіно чи книги. До усіх своїх світлин жінка ставилась дуже чуйно та казала, що дозволить переглянути їх лише після її смерті.

Тереза Люнг – так звати бабусю Джонні Куана. Вона була відомою співачкою в Шанхаї. Про це розповіло видання Bored Panda.

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Відомо, що вона пережила китайську громадянську війну, Другу світову та комуністичну революцію.

Жінка співала у стилі Shidaiqu – мікс китайської народної та джазової американської музики. Потім його заборонили та назвали "жовтою музикою". В китайській мові "жовтий" має також значення "порнографічний".

Тоді бабуся почала співати в Гонконзі, а пізніше в Сінгапурі. Наприкінці життя мешкала у Сан-Франциско. Її фото – це ніби кадри зі старого, прекрасного фільму.

Дивіться фото, які знайшов онук Терези Люнг: