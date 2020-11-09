Обравши авторитарний стиль виховання дітей, потрібно оцінити усі переваги та недоліки цього методу. Крім цього варто пам’ятати, що деякі виховні методи можуть мати результат не одразу, а через багато років.

Плюси

Успіхи у навчанні

У суворих батьків діти завжди або майже завжди демонструють значні досягнення у навчанні. Малечі просто не дають можливості займатися чимось іншим. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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Навіть, якщо спочатку діти бунтують, намагаються знайти час для відпочинку, друзів і гаджетів, з часом вони поступово втягуються в активне навчання. За умови батьківського контролю, звичайно ж.

Статистика Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA) показує, що найвидатніші результати – у дітей з країн Азії. Традиційний стиль виховання у них – авторитарний, де пріоритетним для дитини вважається навчання.



Авторитарний стиль виховання / Фото Dreamstime.com

Впевненість в собі

Як не парадоксально, але суворі батьки виховують впевнених в собі людей. Якщо дитину не зламають жорсткі порядки й тотальний контроль вдома, то всі труднощі й обмеження самостійного життя будуть сприйматися стійкіше.

Самоконтроль

Придушення своїх бажань – перше, чого навчаються діти суворих батьків. Вони чудово вміють засинати, коли спати зовсім не хочеться. Легко відмовляються від тусовок з друзями. Роблять те, що від них очікують, а не те, чого хочеться насправді. Високий ступінь самоконтролю знадобиться їм у дорослому житті – в роботі й вихованні власних дітей.

Відповідальність

Діти суворих батьків здатні про себе подбати, можуть приготувати поїсти, вміють доглядати за одягом, керувати кишеньковими грошима і стежать за порядком в кімнаті. Всьому цьому вони навчилися завдяки вимогливості дорослих.



Відповідальність / Фото Freepik

Авторитарні батьки ставлять дітям завдання і контролюють їх виконання. Це допомагає розвивати відповідальність за власні дії та їх результат. У дорослому житті така навичка допоможе уникнути багатьох помилок, приймати правильні та обґрунтовані рішення, бути надійною та розсудливою людиною.

Мінуси

Схильність до депресій

Діти, які ростуть в атмосфері тотального контролю, надмірної вимогливості та тиску з боку батьків, більш схильні до розвитку психічних розладів.

Клінічний психолог із США Лора Маркхем у своїй книзі "Мирні батьки й щасливі діти" написала про те, що зайва суворість матері або батька викликає почуття самотності у дитини – їй самостійно потрібно вистояти проти тиску дорослих.

Бунтарство

Щоб не викликати невдоволення батьків, дитина намагається поводити себе так, як від неї вимагають, пригнічуючи свої справжні пориви й бажання.

Однак моментами мотивація бути слухняною слабшає і навіть страх покарання не може зупинити. Тоді настає період бунту, який може бути, як легким і мати незначні наслідки, так і затяжним, масштабним.

Наприклад, у вигляді втечі, припинення будь-яких контактів з рідними, раннього шлюбу, вагітності, пристрасті до алкоголю або наркотиків.

Замкнутість і консервативність

Живучи в постійних обмеженнях, дитина звикає до того, що від неї нічого не залежить, все вирішують дорослі. Вона втрачає широту мислення, бачить лише нав'язані шляхи, відмовляючись від можливості жити не так, як жили батьки.

У такої людини присутній емоційна відстороненість, оскільки досвіду висловлювати свої почуття, ділитися ними з навколишніми немає.

Агресивність

Є два види агресивної поведінки – фізичне і психологічне.

► Перше виражається в фізичному впливі на навколишніх – удари, поштовхи.

► Друге – це моральне насильство у вигляді докорів, насмішок, уїдливих коментарів.

Прихильники суворого виховання часто використовують методи агресивного впливу, щоб домогтися від дітей повного послуху. Чи варто дивуватися, якщо через роки ті демонструють відмінне володіння інструментами своїх батьків.

Відчуженість

У дорослому житті діти авторитарних батьків рідко спілкуються з родиною. Поки вони маленькі, така модель відносин здається їм безальтернативною. Проте, коли їх життєвий досвід покаже, що буває інакше, зростаюче всередині невдоволення неминуче виплеснеться.



Відчуженість / Фото Youngisthan

Спілкування дорослих дітей з авторитарними батьками або припиняється зовсім, або має формальний характер. Ні про яку духовної близькості мови не йде, хоча при цьому рідні можуть щиро любити одне одного, але в якомусь своєму, специфічному сенсі.

Спотворені погляди на світ

Дитина, яка вихована в суворості, черства до емоцій навколишніх, відрізняється низьким рівнем емпатії. В її арсеналі інструменти впливу на людей засновані на страху, тиску, агресії. Вона не вміє вибудовувати дружні, любовні, довірливі відносини. Вимагає підпорядковуватися її правилами, а в разі відмови перебуває в щирому нерозумінні.

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Пам'ятайте, що ніколи не пізно змінити свій підхід до виховання, якщо проміжні результати виявилися не такими, як ви очікували.