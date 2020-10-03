"Атлас краси" – масштабний проєкт фотографа з Румунії Міхаели Норок. З 2013 року вона подорожує світом і робить неймовірні жіночі портрети, які доводять, що у справжньої краси немає меж.

Відвідавши понад 50 країнах, Міхаела зробила величезну кількість портретів, які підкреслили різноманітність краси жінок з усього світу. Про це вона розповідала на своїй сторінці у фейсбук.

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Коли Міхаела очікувала на появу своєї першої дитини, вона почала розмірковувати про матерів, з якими вона зустрічалася під час своїх подорожей. Усі свої емоції зобразила у кадрах, знявши портрети жінок з їх дітьми.

Її роботи демонструють глибокий зв'язок і прекрасну близькість між матір'ю та дитиною. Кожен кадр зображає теплоту і турботу, залишаючи культурні та етнічні відмінності в стороні, тому що материнський зв'язок в будь-якій точці світу виглядає однаково.

Дивіться вражаючі роботи Міхаели Норок: