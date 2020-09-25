Дизайнер Андре Тан вкрай рідко порушує тему виховання своєї доньки, натомість даючи поради жінкам щодо вибору одягу. Та днями він зробив виняток і розповів, що робить для того, аби його Софія виросла гармонійною і щасливою людиною.

Секрет виховання від Андре Тана

Своїми думками Андре Тан поділився на інстаграм-сторінці, де за його життям стежать близько 250 тисяч людей. Дизайнер зізнався, що всі комплекси і страхи закладаються в дитинстві. А тому вкрай важливо робити все для того, щоб діти почувались у комфорті.

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За його словами, люди, яких виховували у радянському суспільстві, є дуже скованими. І причиною цьому є виховання батьків, які не хвалили малюків, щоб не зробити з них розбещених і недисциплінованих людей. І ця внутрішня несвобода впливає на життя вже дорослої людини.

"Всі комплекси у нас закладені з дитинства, нерозумно це заперечувати. Копати завжди треба саме там: і чим глибше, тим краще. Згадаймо СРСР. Головне правило: хвали дітей якомога менше, ти ж не хочеш, щоб вони виросли розбещені і зарозумілі? Залякані і з внутрішньою несвободою більшість сучасних людей – наслідок такої ментальності. Хіба може бути вільним той, хто постійно рветься щось комусь доводити?" – зазначив Андре Тан.

Тому у вихованні своєї єдиної донечки Софії дизайнер має іншу методику. Зірковий татусь не боїться хвалити дівчинку навіть при найменшому досягненні та хоче, щоб в майбутньому вона мала особливу життєву гармонію, закладену ще в дитинстві.

"Свою дочку Соню я хвалю постійно. Навіть якщо вона намалювала якусь "кракозяблю", то я кажу їй, що це найкраща "кракозябля" у світі! На мою думку, це правильно, адже вона гідна батьківської любові і похвали за будь-які заслуги. Тільки оточена любов'ю і увагою людина виросте щасливою і гармонійною особистістю. А я, в першу чергу хочу, щоб моя Соня була щаслива!" – додав він.

Що відомо про доньку Андре Тана

Софійка народилась у шлюбі Андре Тана з дизайнеркою і бізнесвумен Аліною Харечко. Подружжя виховує єдину дитину без зайвої уваги громадськості та преси. Саме тому пара жодного разу не здійснила світський вихід з маленькою Софією та не показала у мережі обличчя дитини.

Та і принципи виховання, які використовує Андре Тан, відрізняються від звичних. Так, дизайнер забороняє 4-річній Софії годинами дивитись мультфільми чи гратись з телефоном. Дівчинка може за сніданком кілька хвилин переглянути ролик. Натомість донька Андре Тана має велику бібліотеку дитячих книг, які вже сама може читати.

"Найголовніше – цінності, які ти прищеплюєш дитині. Ми з Аліною домовились, що не даємо Софії дивитись телевізор, вона взагалі не дивиться мультфільмів, тільки 20 хвилин вранці під час сніданку. Весь світ вона пізнає завдяки книгам. Я можу похизуватись величезною бібліотекою дитячих книг, бо щомісяця я їй купує близько 30 нових видань. Деякі книги ми перечитуємо по 4-5 разів, і я вже кажу: "Соню, ну знову цю книгу? Я вже її напам'ять знаю". Саме завдяки цьому в неї чудова мова", – розповів Андре Тан.

Наразі дівчинка ходить до французького дитячого садочка. Софія вивчила мову та трішки говорить англійською. А от щодо професії, то донька Андре Тана не хоче продовжувати справу зіркових батьків: дівчинка мріє стати авіаконструктором.