Андре Тан розкрив секрет виховання доньки, який зробить її гармонійною особистістю
Дизайнер Андре Тан вкрай рідко порушує тему виховання своєї доньки, натомість даючи поради жінкам щодо вибору одягу. Та днями він зробив виняток і розповів, що робить для того, аби його Софія виросла гармонійною і щасливою людиною.
Секрет виховання від Андре Тана
Своїми думками Андре Тан поділився на інстаграм-сторінці, де за його життям стежать близько 250 тисяч людей. Дизайнер зізнався, що всі комплекси і страхи закладаються в дитинстві. А тому вкрай важливо робити все для того, щоб діти почувались у комфорті.
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За його словами, люди, яких виховували у радянському суспільстві, є дуже скованими. І причиною цьому є виховання батьків, які не хвалили малюків, щоб не зробити з них розбещених і недисциплінованих людей. І ця внутрішня несвобода впливає на життя вже дорослої людини.
"Всі комплекси у нас закладені з дитинства, нерозумно це заперечувати. Копати завжди треба саме там: і чим глибше, тим краще. Згадаймо СРСР. Головне правило: хвали дітей якомога менше, ти ж не хочеш, щоб вони виросли розбещені і зарозумілі? Залякані і з внутрішньою несвободою більшість сучасних людей – наслідок такої ментальності. Хіба може бути вільним той, хто постійно рветься щось комусь доводити?" – зазначив Андре Тан.
Тому у вихованні своєї єдиної донечки Софії дизайнер має іншу методику. Зірковий татусь не боїться хвалити дівчинку навіть при найменшому досягненні та хоче, щоб в майбутньому вона мала особливу життєву гармонію, закладену ще в дитинстві.
"Свою дочку Соню я хвалю постійно. Навіть якщо вона намалювала якусь "кракозяблю", то я кажу їй, що це найкраща "кракозябля" у світі! На мою думку, це правильно, адже вона гідна батьківської любові і похвали за будь-які заслуги. Тільки оточена любов'ю і увагою людина виросте щасливою і гармонійною особистістю. А я, в першу чергу хочу, щоб моя Соня була щаслива!" – додав він.
Що відомо про доньку Андре Тана
Софійка народилась у шлюбі Андре Тана з дизайнеркою і бізнесвумен Аліною Харечко. Подружжя виховує єдину дитину без зайвої уваги громадськості та преси. Саме тому пара жодного разу не здійснила світський вихід з маленькою Софією та не показала у мережі обличчя дитини.
Та і принципи виховання, які використовує Андре Тан, відрізняються від звичних. Так, дизайнер забороняє 4-річній Софії годинами дивитись мультфільми чи гратись з телефоном. Дівчинка може за сніданком кілька хвилин переглянути ролик. Натомість донька Андре Тана має велику бібліотеку дитячих книг, які вже сама може читати.
"Найголовніше – цінності, які ти прищеплюєш дитині. Ми з Аліною домовились, що не даємо Софії дивитись телевізор, вона взагалі не дивиться мультфільмів, тільки 20 хвилин вранці під час сніданку. Весь світ вона пізнає завдяки книгам. Я можу похизуватись величезною бібліотекою дитячих книг, бо щомісяця я їй купує близько 30 нових видань. Деякі книги ми перечитуємо по 4-5 разів, і я вже кажу: "Соню, ну знову цю книгу? Я вже її напам'ять знаю". Саме завдяки цьому в неї чудова мова", – розповів Андре Тан.
Наразі дівчинка ходить до французького дитячого садочка. Софія вивчила мову та трішки говорить англійською. А от щодо професії, то донька Андре Тана не хоче продовжувати справу зіркових батьків: дівчинка мріє стати авіаконструктором.