Аналітичне мислення є важливим компонентом, яке дає можливість швидко і ефективно вирішувати проблеми. Також допомагає ретельно розглядати певну проблему з оцінкою її плюсів і мінусів.

Завдяки аналітичному мисленню людина розуміє суть явищ та подій, причинно-наслідкових відносин, бачить складові частини складної проблеми, може зробити порівняльний аналіз та обрати оптимальне рішення. Про це повідомило видання "Освіта нова".

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Здатність до аналітичного мислення використовують, коли вимагається розкласти об'ємну інформацію на окремі "шматочки", зрозуміти її суть та логіку. Умовно його можна назвати раціональним, логічним.

Аналітичні здібності у повсякденному житті допоможуть:

відрізнити другорядне від головного;

знайти сильні та слабкі сторони життєвих ситуацій;

виявити можливості і обмеження;

прийняти рішення, опершись на дані;

спроєктувати свою діяльність відповідно до цілей.

Також не усі бачать відмінності між аналітичним та критичним мисленнями.

Завдяки критичному мисленню можна оцінити, чи дійсно відбулась та чи інша подія, в якій мірі можна довіряти отриманій інформації, визначати її корисність, допомагає сформувати свою думку або переконання. Умовно критичне мислення можна назвати оцінювальним.

Як розвивати аналітичне мислення у дітей через ігри

► Квест

Одночасно це й можливість провести час разом з сім'єю. Батьки можуть розробити квест для дітей, чи діти для батьків. Наприклад, можна запропонувати розшукати свій подарунок на день народження.

Також можна скористатися квест-додатками на смартфоні чи відвідати квест-кімнату.

► Шифри, логічні загадки, головоломки

Розгадування шифрів та переклад з однієї мови на іншу – чудовий тренажер аналітичного мислення.

Наприклад, можна скористатися кубиком Рубіка або грою "Двері" (Doors), в якій для переходу на наступний рівень потрібно відгадати шифр.

► Настільні ігри

Мова йде про ігри, де гравцям необхідно ретельне обдумувати кожен свій наступний крок з урахуванням дій інших учасників – шахи, шашки, ерудит. В них також можна грати в смартфоні.

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► ТРВЗ-задачі

Теорія розв'язання винахідницьких задач – у цьому типі вправ немає однієї правильної відповіді.

Наприклад: Жила собі п'явка. Все, що було навколо неї було для неї їжею. А потім вона з'їла весь світ. Що це за п'явка?