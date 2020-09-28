В американському штату Массачусетс люди об'єднались, щоб полагодити будинок старенької жінки. Історія цієї благодійної справи облетіла всі західні ЗМІ, а кадри підкорили мережу.

Як повідомляє CNN, 72-річна Глорія Скотт зібрала всі заощадження, щоб викликати на дім електрика. І саме ця подія змінила будні пенсіонерки.

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Джон Кінні побачив, в яких умовах живе старенька жінка, і почав самотужки лагодити її будинок. За словами майстра, вся стеля і горище були занедбані та ледь стримували проливні дощі. Все могло обвалитись в будь-який момент, тому електрик одразу ж приступив до роботи.

Коли я зайшов до будинку, то одразу ж зрозумів, що роботи буде багато. Серйозна поломка сантехніки, в стелі – дірки, в які вже залазять єноти, – розповів Джон Кінні.

Спершу чоловік сам приходив після своєї робочої зміни та лагодив будинок, купуючи всі матеріали за власні кошти. Згодом колеги Джона Кінні приєднались до нього та поширили інформацію на все місто. Охочих допомогти немічній пенсіонерці стало так багато, що робота почала просуватись швидко.

"Я знав, що їй потрібна допомога, і знав, що вона про це нікого не попросить", – додав чоловік.

У мережі Джон Кінні організував збір коштів, зазначивши: "Приємній старенькій жіночці потрібна ваша допомога". Історія волонтерів настільки сподобалась людям, що вже упродовж кількох днів на ремонт будинку Глорії зібрали понад 100 тисяч доларів. Кошти витратили на будівельні матеріали та оплату праці фахівців із будівництва. За місяць у помешканні замінили всю електропроводку, водопровід, полагодили дах, замінили вікна, поставили ізоляцію, створили веранду і навіть оновили траву на задньому дворі.

Цікаво, що волонтерська робота настільки сподобалась Джону Кінні, що він створив рух "Гладіатори Глорії". Тепер чоловік закликає американців не бути байдужими та допомагати одиноким пенсіонерам покращити своє життя. І мова не тільки про ремонти, а про звичайне спілкування.

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"Глорія жила сама понад 10 років. Вона така щаслива, у неї тепер є нові друзі. Вона готує для нас обід, сміється, жартує. Це просто диво. Вона нагадує мені мою бабусю. Моя дочка і дружина прив'язалися до неї, тому на цьому ремонті все не закінчується. Глорія – частина мого життя", – додав Джон Кінні.



Електрик полагодив будинок пенсіонерці / Фото Facebook / @john.kinney.79