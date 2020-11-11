Олеся Соломіна, яка придумала корисний шоколад, а також інформує щодо теми сурогатного материнства, повідомила, що вступила в одностатевий шлюб.

Шлюб – це про базове відчуття безпеки і захищеності. В Україні ЛГБТ-люди не можуть вступати в шлюб, отже – не мають всіх точок безпеки. Повідомила Олеся Соломіна в інстаграм.

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Вона розповіла, що перший Партнерський договір, який діє за чинним законодавством України, підписано нею та її коханою людиною.

Ми буквально зробили ще один крок в майбутнє. В сторону світу, де люди мають рівні права, незалежно від відмінностей,

– зазначила Олеся Соломіна.

Вона розповіла, що про партнерський договір їй повідомив адвокат Артем Афян, який його розробив для того, щоб гей-пари мали рівні права з гетеро.

Love Unit – сайт, де можна оформити партнерський договір. Він може бути підписаний між двома громадянами України, яким вже виповнилося 18 років, незалежно від статі.

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На сайті зазначено, що цей договір дає людям можливість захистити себе та свої стосунки на рівні держави, отримуючи більшість прав, що і при укладенні шлюбу. Також узаконює партнерство людей, яке засноване на довірі та взаємних домовленостях.