Після народження дитини у матусі може бути недосип, дратівливість та втома. Тому краще її підтримати, а на говорити те, що може її засмутити.

► "Ти виглядаєш втомленою"

Турботи щодо догляду за дитиною забирають у жінки багато енергії. Вона може втомлюватися та виглядати далеко неідеально. Не варто їй про це нагадувати. Про це повідомили у виданні "Мой ребенок".

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► "Ти працюєш?"

Кожна мама працює цілодобово й в усі зміни. А замість грошового заохочення отримує поцілунки та посмішки малюка.

► "Ти виглядаєш як справжня матуся"

Ці слова засмучують особливо, коли їх говорить близька подруга, яка може виглядати молодше, хоча ви одного віку, бути стрункішою та зробила успішну кар'єру



Мама та дитина / Фото Healthy Moms Toronto​

► "Сукня добре приховує зайві кілограми"

Не потрібно молодій мамі нагадувати про те, що вона все ще не повернула свої колишні форми. Жінка й сама знає, що виглядає не ідеально. Найкращим компліментом буде: "Це плаття тобі дуже пасує".

► "Була б це моя дитина, я б..."

Така фраза може викликати роздратування та образу. Вона звучить як докір та змушує відчувати себе поганою матір'ю. Наприклад, краще сказати: "А ти не хочеш спробувати зробити це інакше?".

► "Ти знову вагітна?"

Ці слова дорівнюють фразі: "Ти знову поправилась?". Такі слова образять молоду маму, а також може постраждати її самооцінка.

► "Я б не годувала цим дитину"

Якщо мама дозволяє з'їсти малюкові шматочок шоколаду або, наприклад, замість м'яса іноді готує на обід сосиски – це не злочин, а її вибір. Сучасні жінки знають про шкоду тих чи інших продуктів. Можливо, через брак часу мама інколи годує малюка не зовсім правильно, але вона про це знає. Не потрібно ще раз їй про це нагадувати, а тим більше – звинувачувати.

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► "Моя дитина також колупалася у носі"

Зовсім не обов'язково звертати увагу матері на шкідливі звички її малюка. Краще вдати, що не помітили цього й поспілкуватися про щось інше.