Зазвичай поняття "аб'юз" ставлять поруч із "домашнім насильством", від якого за статистикою частіше страждають жінки. Проте між цими явищами не можна ставити знак рівності. Емоційне насильство може виходити не тільки від коханих, а й від знайомих, начальників або колег.

Аб'юз – це форма психологічного насильства. Він не зачіпає фізично, а тисне шляхом маніпуляцій, психологічного тиску та різних хитрощів. В буквальному сенсі змушує партнера зробити те, чого хоче сам. Про це повідомив Teenergizer.

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Потрібно пам'ятати головне, що аб'юзеру важливо самостверджуватися через інших людей. А моральне придушення – вважається одним з найстрашніших психологічних прийомів.

Згідно зі статистикою, у відносинах між хлопцем і дівчиною в 90% випадків аб'юзером виступає саме чоловіча сторона. Адже вони мають більш стійку психіку і превалюють у фізичній силі. Багато жінок часто не підозрюють, що потрапили не до "прекрасного принца", а до безпринципного чоловіка-тирана.

Які дії вказують на перебування в аб'юзивних відносинах:

► Постійні перевірки та недовіра з боку партнера.

Існує тонка грань між нормальними і аб'юзивними відносинами. Постійно списуватися з партнером і розповідати одне одному, чим займаєтеся, – це нормально.

Проте проблема, коли щира турбота змінюється тотальним контролем, коли партнер цілодобово хоче знати, де і що робить його половинка. Розпізнати тенденцію до насильства дуже легко: людина починає відчувати себе винною за свої дії.

► Ізоляція від друзів і сім'ї

Одним з перших сигналів є, коли партнер намагається ізолювати тебе від сім'ї, друзів або якогось виду діяльності. Він може говорити, що вони недостатньо гарні для тебе або у них неправильні погляди на життя. Важливо одне: після розриву зв'язків стає важко звернутися за підтримкою.

► Звинувачення в зраді

У аб'юзивних відносинах повно ревнощів. Аб'юзеру легко уявити, що партнер є невірним. Навіть, якщо немає ніяких доказів. Обвинувачений може щосили переконувати, що роману на стороні немає, проте це додає тільки ще більше стресу у відносини.

► Постійні повідомлення і дзвінки

Аб'юзер очікує, що може додзвонитися до партнера в будь-який момент. Кілька пропущених – отримуй звинувачення в безвідповідальності, прояві неповаги або зраді.



Аб'юзивні відносини / Фото Behance

► Шеймінг

У аб'юзивних відносинах емоційний насильник буде постійно соромити свого партнера за все підряд: від зовнішнього вигляду і розумових здібностей до людей, з якими він спілкується. Так тиран підсилює свою владу над жертвою.

► Фінансові обмеження

Фінансове насильство може набувати безліч форм. Аб'юзер має можливість контролювати суми, до яких має доступ партнер. У хід йде і обмеження карт, і кількість годин, протягом яких можна працювати.

► Вимоги пояснити, з ким ти проводиш час

Це ще один спосіб контролю, за допомогою якого аб'юзер змушує партнера відчувати себе винуватим, наче він робить щось неправильне.

► Газлайтинг

Поширена форма емоційного насильства, за допомогою якої аб'юзер переконує партнера, що він божеволіє. Так жертва починає ставити під сумнів власне сприйняття відносин. Вся мета газлайтингу полягає в тому, щоб зламати чуже почуття реальності для подальшого контролю.

► Зради

Аб'юзери можуть навмисно зраджувати, щоб потім звинуватити в цьому партнера і навмисно змусити відчувати себе погано. Або, щоб продемонструвати, який він популярний серед інших людей.



Зради / Фото Getty images

► Перенесення провини на партнера

Хтось може заперечити і звинувачувати жертву в тому, що насправді вона маніпулює. Найпопулярніший метод – вказати на те, що партнер щось зробив "не так" і цим змусив застосувати відповідні заходи.

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У найзапущеніших і радикальних проявах аб'юз може бути присутнє фізичне насильство, вимога інтимних фото, паролів, шантаж самого партнера, його рідних і близьких. Найскладніше – вийти з таких відносин, відмовившись від думки того, що ти можеш вплинути на людину або змінити його.

Головне в будь-яких здорових відносинах – це довіра, взаєморозуміння і шанобливе ставлення одне до одного, особистого простору і часу, інтересам і захопленням. Не варто забувати, що аб'юз також буває в дружніх і сімейних відносинах.