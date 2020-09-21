Чим старшими діти стають, ти складніше батькам дбати про їхню безпеку. Тому психологи радять змалку вчити малюків правилам, які зрештою можуть врятувати їхні життя.

У фейсбуці експерти назвали 9 правил, які необхідно розповідати дітям змалку.

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Говорити "ні" незнайомцям

Дитина повинна усвідомлювати, що незнайомцям не потрібно довіряти. Навіть у випадках, коли людина говорить, що дитину попросили забрати її батьки. Наголошуйте, що це обман, а тому варто одразу втікати від незнайомого авто і не спокушатись на частування.

Не довіряти незнайомцям, навіть якщо вони знають ім'я дитини

Часто батьки пишуть на рюкзаках чи речах ім'я дитини. Якщо ж зловмисник побачить їх, може використати, щоб викликати довіру у малюка. Тому змалку вчіть нащадка, що в будь-якій ситуації батьки попередять його, якщо, наприклад, хтось зі знайомих забере малюка зі школи. Окрім цього, можна створити власний пароль на такі випадки.

Злочинець і добра людина виглядають однаково

Пояснюйте дитині, що відрізнити погану людину від хорошої не завжди можна. Тому навіть якщо жінка звертається до малюка, щоб його підвезти, не можна їй довіряти. І коли вона говорить, що знає бабусю чи дідуся, тата чи маму не потрібно робити те, що вона просить.

Окрім цього, навчіть дитину оборонятись в таких випадках. До прикладу, втікати чи привернути увагу перехожих криками: "Допоможіть!" або "Відстаньте, я вас не знаю".



Правила безпеки для дітей / Фото Baby Center

Девайси з кнопкою тривоги

Варто використовувати сучасні технології, щоб знати, де перебуває ваша дитина. Наприклад, встановіть додаток, щоб знати місцеперебування телефону вашого нащадка. Також можна придбати девайси, які мають кнопку тривоги. Це можуть бути годинник, медальйон чи брелок. При надзвичайній ситуації дитина має натиснути кнопку.

Нехай дитина попереджає куди і з ким йде

Варто також пояснити, наскільки важливо, щоб батьки знали, де дитина проводить час. Якщо школяр після навчання відпочиває з друзями, нехай просто попередить одного з батьків про це.

Загубилась – стій на місці

У дошкільному віці діти можуть бути неуважними, відволікатись чи відходити від батьків. За секунди дитину можна загубити у натовпі, тому важливо попередити, як вона має діяти в цій ситуації. Для цього поясніть, що малюк має залишатись на місці, щоб мама чи тато його знайшли. Окрім цього, вона має покликати вас.

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Не заходити в під'їзд з незнайомцями

Привчіть дитину не їздити в ліфті чи йти в під'їзді з незнайомими людьми. Якщо ж хтось запрошує йти за ним, нехай малюк відповідає, що чекає на батьків.

Мій дім – моя фортеця

Якщо з якихось причин дитина залишилась вдома сама, наголосіть, що двері відчиняти будь-кому не можна. Не варто це робити, коли незнайомець називається сусідом, електриком чи поліцейським. Дитині варто одразу зателефонувати до тата чи мами.



У стресовій ситуації дитина має дзвонити батькам / Фото Domestic Shelters

Секретів від батьків не існує

Змалку робіть дружню атмосферу з дитиною та пояснюйте, що ви завжди готові вислухати і допомогти. Тому якщо малюка щось налякало, було соромно, образливо чи боляче – це все дитина має розказати, не боячись, що її за це ще й покарають.

Окрім цього, психологи радять говорити всі ці правила безпеки без яскравих моторошних прикладів чи деталей. Перед походами в людні місця стежте за нащадком і в разі необхідності повторіть потрібні правила поведінки. І, можливо, саме ці навчання колись зможуть допомогти дитині не накоїти дурниць чи навіть врятувати життя.