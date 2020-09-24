Батьки часто роблять помилки, порівнюючи своїх дітей з іншими або ж говорячи, здавалося б, безневинні фрази. Однак саме такі слова впливають на майбутнє людини.

Про це на інстаграм-сторінці розповів психолог Ярослав Самойлов. Експерт зазначив, що в дитинстві всі сприймають слова батьків, як істину, а тому й фрази закарбовуються в пам'яті та, зрештою, мають наслідки в дорослому житті людини.

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Не будь собою

Мабуть, ви чули в дитинстві такі фрази від батьків: "Подивись, а Оленка розумна, слухняна чи талановита. А ти...", "Будеш погано вчитися – підеш працювати на будівництво", "От якби в мене був син...", "Була б у нас донька..." тощо. Дитина, яка таке чує, стає невпевненою у собі, заздрісною та завжди шукає ідеал, на який варто рівнятись. Такій людині часто складно визначитись із професією, знайти партнера, який не буде так само цькувати, і поставити цілі.

Ти нам не потрібна

"Будеш погано поводитись – віддам у дитячий будинок", "Мені не потрібна замазура, неук, чи неслухняна дитина". Така людина може вважати, що любов потрібно заслужити, адже в дитинстві вона відчувала себе тягарем. У дорослому житті вона може будувати токсичні стосунки, побудовані на своєрідній залежності.

Не будь дитиною, подорослішай

"Що ти поводишся, як маленька?", "Ти – моя єдина опора", "Ти ж старша за сестру чи брата". Якщо батьки говорили одну з цих фраз, дитині довелось швидко подорослішати. Тому у дорослому житті такі чоловіки чи жінки не вміють відпочивати, веселитись, а у стосунках часто стають батьками для партнера.

Ще замаленька

Кардинально інший ефект мають фрази батьків "Ти ще маленька", "Ти що, хочеш залишити нас самих?" Ці слова роблять дитину інфантильною в дорослому житті. Такі чоловіки чи жінки шукають способів продовжити дитинство. І це виявляється у поведінці, зовнішності, відсутності відповідальності.

Не будь самостійною

"Не думай, а роби, як я кажу", "Не ходи туди", "Не бігай", "Не чіпай", – ці фрази точно чула кожна людина. Однак якщо заборони не мають на меті вберегти малюка від потенційної небезпеки, вони є руйнівними. Фрази батьків призводять до пасивності, невпевненості, страхів щось почати чи прийняти рішення. Тому й у стосунках така людина часто шукає жінку чи чоловіка, які замінять їй батьків.



Чого не варто батькам говорити дітям / Фото Kids

Ти того не відчуваєш

Батьки ігнорують або критикують почуття дитини: "Не плач!", "Не гнівайся!", "Потерпи, не так уже й боляче". Такі фрази можуть зробити людину не здатною проявляти емоції чи почуття. Тому якщо ви або ваш партнер "черстві" у стосунках, бо не вмієте розказати про свої почуття, тоді шукайте причину у своєму дитинстві.

Не довіряй

Зазвичай, діти чують цю фразу, коли у сім'ї не заведено проявляти свою любов: обніматись, цілувати дитину чи гратись з нею. Тому така людина у дорослому віці буде чекати, коли інші її зрадять, ошукають, підставлять. А у стосунках чоловік чи жінка будуть вибирати роль жертви. Окрім цього такі заборони можуть ставати причиною боязні близькості.

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Тобі цього не треба

Батьки завжди пишаються своєю дитиною та її успіхам. Але якщо їхній кар'єрний шлях був складним або провальним, вони можуть не надавати потрібної підтримки нащадкам. В такому випадку дитина може добре вчитися, бути старанною, але у важливий момент іспиту, фінальної угоди чи договору усе раптово руйнується. Це відбувається несвідомо, тому що він недоотримав підтримки і не відчуває себе впевненим.

Не виділяйся

"Першим бути складно", "Не хвалися", "Будь скромнішим", "Хіба мало, що ти хочеш", – це форма батьківського захисту дитини від можливих складнощів чи неприємностей. Але у дорослому житті такі заборони проявляються у невмінні людини брати на себе відповідальність, бути лідером чи прагнути чогось більшого. У роботі і стосунках такі чоловіки чи жінки керуються правилом: "Нічого, я потерплю".