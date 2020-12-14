У здорових стосунках поруч з партнером людина почуває себе краще. Це означає, що закохані правильно доповнюють одне одного та життя загалом.

Експерти з питань шлюбу розповіли виданню HuffPost про 7 відмінностей між здоровими та токсичними стосунками.

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Вільні у своїх хобі та дружніх стосунках з іншими

Через нові стосунки не повинна змінюватися ідентичність. Зрілий партнер обов'язково визнає прагнення коханої людини, а також підтримає їх.



Підтримують прагнення / Фото Koroll & Company​

"Коли партнер занадто прив'язується та не дозволяє насолоджуватися чимось на свій розсуд, це може привести до того, що будете жертвувати власною ідентичністю, аби зберегти гарні стосунки", – пояснила терапевт Карі Керролл.

Від партнера, який не дає простору, захочеться піти, прагнучи мати більше місця.

У присутності партнера поводите себе не природно

Психолог Марі Ленд розповіла, що у здорових стосунках манера поведінки з партнером та загальна взаємодія з людьми значною мірою – однакова.

Якщо ви коригуєте вашу поведінку, коли ваш партнер знаходиться у кімнаті, – це поганий знак. Ви не повинні відчувати такої необхідності,

– повідомила Марі Ленд.

Побутові обов’язки ділите порівну

Сімейний терапевт Емі Kipp зазначила, що у здорових стосунках побутові обов'язки, наприклад, приготування їжі та прибирання, розподілені рівномірно. Можна розраховувати, що партнер буде виконувати свою частину роботи.



Спільне прибирання / Фото Study Finds

"Обидва партнери повинні мати рівне право приймати будь-яке рішення. "Токсичні" стосунки часто розвиваються там де один партнер домінує. Або двоє партнерів намагаються "захопити" владу", – додала Емі Кірр.

Можете слідувати за мрією

Мрії та цілі партнерів на майбутнє не повинні ідеально збігатися, проте у великих життєвих планах вони повинні підтримувати одне одного.

Завжди повинен бути компроміс. Якщо ваш партнер постійно "вбиває" ваші мрії, як нереальні або не дуже йому зручні, ви будете відчувати, що вас не підтримують та не розуміють,

– розповіла терапевт Карі Керролл.

З часом це може призводити до відмови від своєї мрії або до згасання почуттів та розриву. Аби цього уникнути, варто говорити про свої плани на майбутнє рано і часто.

Відмінності вітаються

Ваші відмінності у світоглядах, переконаннях та інтересах, ймовірно, і привернули вас один до одного. "У "токсичних" стосунках відмінності часто сприймаються як загроза відносинам. У здорових стосунках відмінності в інтересах або думках є не тільки терпимими, але вітаються", – додала Kipp.

Можете залишити свій телефон без нагляду

Ви постійно відчуваєте себе комфортно у здорових стосунках. Наприклад, впевнені, що партнер не буде порпатися у повідомленнях вашого телефона.

Кожен має право на особисте життя, але ви не повинні перейматися, що ваш комп'ютер відкритий або телефон не заблокований. Має бути довіра між вами двома,

– пояснила Ленд.

Можете сказати своєму партнерові, що не подобається

Не турбуйтеся, якщо ви сперечаєтеся з вашим партнером. Конфлікт – це природно, а також є ознакою того, що ви відкриті для спілкування. Проте якщо ви з цього приводу засмучуєтеся чи відчуваєте себе незатишно, то варто сказати про це партнеру.

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Обговорення своїх відчуттів призводить до того, що партнери більш чуйно ставляться одне до одного. Якщо цього не робити, то може виникнути відчуження та зростатиме образа. Проговорювати конфлікт незручно, але корисно.