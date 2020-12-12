Хейлі Орлінскі з американського міста Чикаго продає яскраві браслети з гумок, аби допомогти дитячій лікарні. Спочатку її метою було зібрати 200 доларів, проте ідея так сподобалася людям, що сума вже сягнула 20 тисяч доларів.

У дівчинки, якій 7 років, з'явилася ідея допомогти Дитячій лікарні Ann and Robert H. Lurie на початку літа 2020 року, коли почула про брак засобів індивідуального захисту від COVID-19. Про це повідомило видання NY Post.

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Мама пригадала, що було продано понад 8 тисяч браслетів, більшість з яких зробила Хейлі. Крім цього дівчинці допомагала вся сім'я, друзі та небайдужі сусіди.



Браслети / Фото New York Post​

Усі кошти витратили на покупку захисних масок, окулярів, екранів та інших предметів для медпрацівників та відвідувачів. "Це більше, ніж дарує зубна фея", – додала Хейлі.

Я хочу займатися цим, поки коронавірус не закінчиться. Таке відчуття, що я допомагаю багатьом людям,

– розповіла Хейлі.

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Дівчинка не планує припиняти свій благодійний бізнес і постійно вигадує нові методи, які допоможуть заробити більше грошей.