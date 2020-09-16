Психологи давно наголошують: будь-які стосунки чи шлюб – це щоденна робота. Тому, якщо ви прагнете зміцнити союз з партнером, потрібно взяти ло уваги кілька досить очевидних порад.

Письменник Марк Менсон раніше просив своїх прихильників у твіттері поділитись секретами міцних стосунків. І кількість відповідей його просто вразили: тисячі користувачів мережі розказали, які звички можуть тільки зміцнити стосунки. 24 канал підібрав 7 порад, які справді працюють на практиці.

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7 порад, які допоможуть зміцнити стосунки

Будьте реалістами

Коли минає романтичний період в стосунках, варто стати реалістами. Тут рожеві окуляри потрібно відставити і зрозуміти, що у вас, як і у вашого партнера, можуть бути життєві труднощі, які найкраще долати разом. Надавайте підтримку, коли це потрібно, та увагу.

Така прозаїчна сторона кохання вимагає більше зусиль, аніж безтурботний етап ейфорії. Однак і задоволення від таких стосунків значно більше.

Поважайте партнера

Кожні стосунки мають свої кризові етапи, які супроводжуються сварками. В цей період особливо складно втілити цю пораду та пам'ятати про повагу до партнера і до себе (що не менш важливо). Тому не варто:

Обговорювати промахи у стосунках з друзями.

Розповідати комусь про недоліки в побуті.

Критикувати хобі, інтереси, погляди, які не збігаються з вашими.

Нехтувати порадами партнера.

Робити щось, щоб отримати негативний фідбек.

Маніпулювати.

Порушувати особистий простір партнера тощо.

Насправді прикладів проявів неповаги у парі можуть бути десятки. Однак кожен з них є руйнівним для стосунків, адже з часом навіть невинний жарт може спровокувати до розриву. Тому демонструйте свою повагу до особистого простору, захоплень чи особливостей вашого обранця.

Будьте чесними

Головним фундаментом для стосунків є чесність та відкритість. Ваш партнер буде більше мати довіру та цікавість, якщо ви ділитимитесь потаємними думками, спогадами чи переживаннями.

Окрім цього, великою помилкою пари є небажання обговорювати проблеми. Однак з ким, як не з коханим чи коханою варто обговорювати ці питання. А спільне вирішення якоїсь ситуації тільки зміцнить стосунки.

Забудьте про контроль

Дівчина чи хлопець не є маленькою дитиною без нагляду, а тому не потребує цілодобового контролю. До того ж надмірна увага схиляє до думки, що в парі немає довіри, а це перший тривожний знак для обидвох партнерів.

Цікаво, що контроль може проявлятись не тільки в перевірці, де зараз ваша друга половинка, що робить та чи не бреше вам. Руйнівна звичка може бути навіть в крамниці, під час вибору продуктів до вечері, перевірці товарів і марок. Пам'ятайте, що партнери повинні почуватись самостійними і реалізованими, тому зайвий контроль – це та звичка, якої варто негайно позбутись.

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Будьте готові до змін

З часом людина змінює свої вподобання, погляди чи інтереси. Чудово, якщо пара спільно робить це та починає розвиватись разом. До прикладу, ходити на курси з вивчення іноземної мови, відвідувати пізнавальні екскурсії чи мистецькі виставки, або ж займіться спортом.

Та якщо ваш партнер змінив те, що було для нього нормою вже кілька років, не бийте на сполох та не намагайтесь повернути все, як було раніше. Навпаки, в цій ситуації підтримайте свою другу половинку та вболівайте за її успіхи в новому хобі.

Навчіться сваритись

Мистецтво конфліктів – це теж цінні знання, на які варто звернути увагу. Адже пара часто не може подолати кризові етапи тільки через невміння правильно завершувати сварку. І тут мова не про інтим чи якусь емоційну розрядку, а у фразах, які звучать під час з'ясування спірних питань.

Психологи не рекомендують під час сварок:

Згадувати колишні стосунки чи порівнювати партнерів.

Перекладати провину на вашого опонента, мовляв, сварка б не спалахнула, якби він чи вона зробили/сказали/подумали інакше.

Вдавання до образ. Цю межу не потрібно ніколи переходити, бо хамство і образи – це те, що партнер згадує довго після конфлікту. І саме ця деталь може зіпсувати всі стосунки.

Застосовуйте правило "я": під час конфлікту доводьте свою думку, а не критикуйте іншу.

Не згадуйте попередні сварки або досвід родичів (особливо, негативний досвід його чи її родини).

У кульмінаційний момент вийдіть на вулицю подихати повітрям і переосмисліть все, або ж зробіть паузу.

Щастя у дрібницях

Не забувайте не тільки отримувати порцію щастя, але й віддавати її. До прикладу, під час перегляду кінострічки зізнайтесь у коханні партнеру, влаштуйте несподіваний сюрприз, подаруйте банку зі 100 причинами своєї любові і щодня діставайте одну з них, робіть милі записки на холодильнику чи присилайте повідомлення, від яких стає ще затишніше. Змушуйте один одного усміхатись, навіть якщо плани прогоріли, або ж все пішло не так, як ви планували. І тоді ви будете мати поряд людину, яка завжди робитиме вас щасливими та наповнюватиме прожиті дні особливою гармонією.