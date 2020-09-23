Інколи фрази, навіть сказані без підвищених тонів, викликають негативні емоції та призводять до скандалу. А все тому, що ваш партнер в той час мав приховану агресію. Впевнені, що і ви впізнаєте себе у добірці типових фраз, які можуть розпалити суперечку.

Чи знайомо вам, коли людина говорить спокійно, а ви не можете стримати люті від цього. І репліки начебто не містять очевидних образ, однак вони мають прихований агресивний підтекст. 24 канал підібрав 7 популярних фраз, після яких точно варто охолонути, щоб не спровокувати скандал.

Важливо 4 популярні помилки, які пари роблять під час сварки

"Я не злюся"

Дуже типова фраза партнера, який хоче уникнути конфлікту: "Я не злюся". Та дуже часто вона є оманливою, а негатив тільки накопичується та може зашкодити стосункам. Тому психологи радять говорити зі своїм партнером та пояснювати, з чим ви миритись не можете. Знайшовши компроміс, ви зможете повернути гармонію в парі.

"Як скажеш"

Це класична реакція на брак аргументів. Наприклад, під час сварки, коли партнер наводить більш переконливі пояснення, його опонент закривається і вдає, що погодився. Але так діалог не побудувати: потрібно без емоцій обговорити конфлікту ситуацію та прийняти рішення спільно.

"Та йду вже"

Часто діти не розприділяють свій час, тому батьки мусять втручатись і нагадувати про невиконану роботу. І впевнені, ви теж говорили своїм батькам з докорами та злістю: "Та йду вже". Але така поведінка притаманна і дорослим, особливо, якщо вони живуть разом.

"Я не знав / не знала"

Це типова відмовка, якою люди користуються ще з дитинства. Коли ваш партнер сотні разів отримував прохання щось зробити і просто його ігнорував чи забув, фраза "Я не знав (чи не знала)" може стати каталізатором для гучного сімейного скандалу.

"Ти прагнеш ідеальності"

Найкращий захист – напад: саме така фраза влучно пояснює звинувачення в бездоганності. Як-небудь помитий посуд, не винесене все сміття, покупка продуктів не за списком, не виконана обіцянка: будь-яка побутова ситуація може вивести з рівноваги, якщо партнер ще й буде дорікати вам у чомусь.

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"Я б радо допоміг, але..."

Будуючи стосунки, особливо сімейні, не варто вважати, що якісь обов'язки вас не стосуються. Адже чіткий розподіл домашніх справ вже давно залишився у минулому, а пари ділять все на двох. Тому відмовка, на кшталт: "Я б радо допоміг з вечерею, але ж футбол почався" може колись обернутись скандалом. Бо за цією фразою часто приховується зловтішання.

"Я жартую"

Будь-яку образу можна замаскувати під жарт. Але чи не краще замінити сарказм на прояви поваги і розуміння?