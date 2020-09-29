Часто люди мають так багато страхів перед майбутнім, що не бажають замінювати нещасливі стосунки. Звісно, кожна ситуація є індивідуальною, однак психологи вже вивели певну закономірність, чому так стається.

24 канал підібрав 6 переконань, які заважають людині оновити свій статус та знайти людину, з якою будуть по-справжньому щасливою. Допомогли журналістам у цьому вітчизняні психологи, які щодня діляться в інстаграмі десятками історій зі своєї роботи.

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6 переконань, які не дають завершити токсичні стосунки

Люди не можуть бути одні

Дуже багато людей переконані, що не мати стосунків у певному віці – це ледь не патологія. Вони всюди бачать сімейні пари, ідеальні щасливі фото в мережі, столики на парну кількість відвідувачів тощо. І навіть думка про самотність настільки гнітить, що вибір нездорових стосунків здається ідеальним рішенням.

Однак психологи радять задуматись, чи ви почуваєтесь насправді щасливими і для чого вам ця галочка? Адже токсичний роман, в якому двоє людей не поважають один з одного, переростає у не менш нещасливий шлюб.

А що люди скажуть?

Мабуть, всім знайома ця фраза з дитинства. Саме вона дає нам хибне переконання, що розірвані стосунки – це прояв слабкості людини. Адже що ж з вами не так, якщо цей "ідеальний" для всіх роман завершився. Тому легше усміхатись і вдавати, що все добре, адже ви у парі вже так довго, що інакше бути не може.

Нема причин для розриву

Якщо згасають почуття і люди не можуть їх відновити, тоді здається, що це норма. Для розриву потрібна ж якась дуже важлива причина: зрада, насилля чи ще щось таке, з чим миритись неможливо. А те, що у стосунках вже давно немає взаєморозуміння, поваги, а сварки – це вже звичка: так же живуть всі.

Насправді, якщо не виправляти такі холодні стосунки, то розрив є неминучим. У цьому випадку варто звернутись за допомогою до психологів, щоб спробувати врятувати роман.



Нездорові стосунки / Фото Medium

Кохання і так не існує

Ще одне переконання, яке точно псує життя – це не віра в кохання. Багато людей вважають, що почуття і щасливий шлюб існують тільки на сторінках книг чи в кіно. А тому будувати стосунки, наповнені гармонією і повагою, немає сенсу.

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Почуття переросли у звичку

Як же можна розірвати стосунки, якщо пара вже роки разом. І тут є спільно нажите майно, спогади, враження, щасливі моменти і друзі. А те, що це все знецінюється поганим ставленням один до одного вважають дріб'язком, на який можна і не звертати увагу.

Пам'ятайте: радісні моменти нікуди не подінуться ні з фотоальбомів, ні з ваших спогадів. Зате постійні скандали, хамство, насилля і зради можуть знищити самооцінку, травмувати і зруйнувати всі хороші моменти з цих стосунків.

Інша людина буде не кращою

Майже всі жертви домашнього чи емоційного насилля переконані, що і в інших стосунках все буде так само. Та навіть якщо під час зустрічань немає аб'юзу, все одно люди часто займають позицію жертви та не хочуть розпочинати пошуки нового партнера, з яким вони будуть щасливими.

Окрім цього, в таких випадках люди навіть не хочуть припускати думку, що варто буде знов відкриватись, будувати міцні стосунки, розповідати особливі спогади з минулого та показувати себе таким, як є. А тому значно легше жити з людиною, яку не кохають.

Водночас психологи наголошують: кожна людина повинна усвідомити, що заслуговує на щастя. А терпіти зради, холодне ставлення до себе та муки в стосунках не варто. Щоб остаточно зрозуміти, чи варто назавжди попрощатись із партнером, потрібно просто обговорити ситуацію з фахівцями, які дадуть цінні поради та допоможуть налагодити особисте життя.