Часто шлюб перебуває на межі краху, а чоловік і дружина не помічають, що каталізатором у цій ситуації стали її чи його друзі. То як розпізнати токсичне спілкування – читайте у матеріалі.

Те, що пара проводить вільний час у колі друзів – абсолютно нормальне явище. Однак, як переконує психолог Дмитро Карпачов в інстаграмі, варто знати, коли це спілкування починає шкодити сімейним стосункам. Експерт назвав 6 ознак того, що друзі мають поганий вплив на шлюб.

Варто знати 4 популярні помилки, які пари роблять під час сварки

Не сприймають факт весілля

Це, зазвичай, трапляється у компаніях молодих людей, де більшість чоловіків чи жінок ще не в шлюбі. І те, що в одного з них є вже дружина чи чоловік, трішки не входить в холостяцькі плани. Відтак друзі можуть тиснути, ображатись і навіть втручатись у сімейне життя пари зайвими порадами.

Вимагають занадто багато часу

Якщо друзі вашого партнера часто звертаються з проханнями підвезти когось, посунути шафу, побудувати дачу чи зробити ремонт, це вже є тривожним знаком. Адже люди можуть так паразитувати, майстерно маніпулюючи та приховуючи свої справжні наміри під пристойними приводами. І рано чи пізно іншому партнеру набридне ділити його з кимось.

Нав'язують спілкування

Занадто часті зустрічі, спільне дозвілля і свята, листування в соціальних мережах та дзвінки: іноді друзі відбирають чи не весь час сімейної пари. І коли все заходить занадто далеко, то чоловік і дружина часто не знають, як звільнити день для себе. Відмовити в зустрічі тут складно, адже існує страх образити нав'язливих друзів. Але і таке надмірне спілкування шкодить шлюбу.



Коли друзі точно зайві / Фото LovePanky

Нешанобливо відгукуються про вас

Насмішки чи нешанобливі відгуки про вас – це неприпустимо. Але варто зрозуміти, що таке ставлення друзів дозволяє ваш партнер. Чоловік чи дружина може з легкістю припинити ці прояви хейтерства і налагодити комунікацію.

Розповсюджують плітки

Люди, які не можуть втримати ваш секрет, вже є токсичними. Все тому, що ви ніколи не знатимете, що від них чекати. Таким друзям не варто довіряти чи обговорювати з ними щось важливе, адже це може обернутись проти вас і зашкодити сімейній ідилії.

Цікаво Руйнівні фрази, які в жодному разі не можна говорити чоловіку

Приходять без попередження

У кожної сучасної людини є мобільний телефон, а тому попередити про візит – це справа кількох секунд. Ті ж друзі, які люблять прийти без запрошення і порушити сімейні плани, можуть призвести до конфліктів у парі. ⠀