У стосунках, як і в житті, трапляються випадки обману. І хоч психологи наголошують, що міцний союз можна побудувати тільки завдяки відкритості та щирості обидвох партнерів, без брехні в парі не обходиться. Експертка назвала 7 випадків, коли чоловіки брешуть своїй коханій.

Про це виданню Bustle розповіла сімейний психолог Леслі Доарес, яка відкрила чимало цікавих деталей про брехню в парі. І причин на обман, за її словами, може бути чимало.

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Брехня трапляється з багатьох причин. Ми брешемо, щоб захистити себе, захистити інших, уникнути покарання, зберегти стосунки, спровокувати конфлікт або привернути увагу, повернути когось, або просто з нудьги чи забудькуватості, – зазначила психолог.

Леслі Доарес додала, що зазвичай чоловіки уникають обману, намагаючись бути відповідальними за свої слова чи дії. Однак є 5 ситуацій, коли вони з легкістю обирають неправдиві дані.

Кількість партнерок

Для багатьох пар інтимні теми є делікатними. Однак питання кількості сексуальних партнерів, мабуть, виникає у кожного. В цьому випадку чимало представників сильної статі обирають брехню: одні прибільшують цю цифру, щоб здатись більш досвідченим, інші применшують, щоб уникнути зайвих питань від партнерки та не налякати її багатим досвідом.



Коли чоловіки брешуть: 5 типових випадків / Фото Unsplash

Звітування, де був і що робив

Чимало людей не вважають себе моногамними, а тому не хочуть мати відчуття, наче перебувають у пастці. Відтак на питання партнерок про те, що вони робили годину чи кілька хвилин тому, чоловіки можуть вдатись до обману. І тут може бути й романтичний мотив, розповідає психолог, адже жінці не потрібно знати про запланований сюрприз.

Надмірний контроль у стосунках тільки шкодить парі. Все тому, що в партнера виникає відчуття, що йому не довіряють. Водночас тільки деяким людям подобається, коли їхнє життя контролює друга половинка.

Будь-яка людина не хоче почуватися під чиїмось контролем або відмовлятися від певних речей задля стосунків. Тому чоловіки можуть вигадати справу, якою начебто займались, – наголосила Леслі Доарес.

Привабливість інших жінок

Незалежно від того, перебуває чоловік у стосунках чи ні, він буде звертати увагу на привабливих жінок. Це біологічні рефлекси, а не зрада, переконує Леслі Доарес. Та на питання партнерок про красу інших жінок, чоловік часто відповідає обманом, або ж взагалі уникає відповіді. І на це є кілька причин:

він не хоче образити чи засмутити свою кохану

чоловік розуміє, що поряд з ним сидить особлива жінка, а тому врода інших – це всього лише милування

не хоче провокувати конфлікт

не бажає давати оцінку іншій людині тощо.



Стосунки без брехні / Фото Unsplash

Переляк

За словами психолога, на чоловіків часто тиснуть суспільні стандарти, а тому вони завжди повинні бути емоційно сильними. "Не плач", "Будь чоловіком", "Ти ж хлопчик" – мабуть, у дитинстві всі чули ці фрази. Тож коли виникає ситуація, що чоловік злякався чогось, він не буде подавати виду і заперечуватиме факт переляку.

Приховування справжнього "я"

Більшість жінок і чоловіків хочуть партнера, який буде чесним і відвертим. Вони хочуть поділитися з коханою людиною своєю історією, а не йти по життю, вдаючи, що все гаразд. У сучасному суспільстві чоловіки можуть і боятися бути чесними зі своїми партнерками та демонструвати емоції. А все тому, що не хочуть зіткнутись з осудом, що вони, мовляв, не достатньо сильні чи емоційно слабкі.

"За брехнею є своя історія. Брехня походить від страху: страху поранитись або поранити когось. Можливо, ваш нинішній партнер цілком довірливий, співчутливий і відкритий, але з певних причин він цього може не показувати", – розповіла Леслі Доарес.

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Здебільшого у цих 5 ситуаціях чоловіки обирають брехню. Однак це не означає, що жінки у стосунках абсолютно відкриті та правдиві. Психолог радить не звинувачувати партнера ні в чому та будувати спілкування так, щоб кохана людина не боялась відкрити таємниці минулого, розказати про свої переживання чи проблеми. Саме в таких довірливих стосунках не буде місця для обману, адже в цьому не буде потреби.